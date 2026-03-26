В "Подуяне" ще издигнат модерна спортна зала

Столичният район "Подуяне" скоро ще се сдобие с чисто нова, съвременна спортна зала, която ще отвори врати за млади таланти и спортни ентусиасти. Това стана ясно след като кметът на района, Кристиян Христов, официално обяви, че вече е осигурен подходящ терен за изграждането на дългоочакваното спортно съоръжение. Съобщението бе направено по време на бляскавата церемония "Синя звездна класация", където Христов поздрави отличените спортисти и изрази надежда, че новата зала ще се окаже тясна за всички бъдещи успехи и постижения на местните клубове.

"Надявам се тази зала да бъде тясна за успехите, с които можем да се похвалим. Личи си трудът, който полага всеки един от вас и ви желая много здраве и следващи успехи", сподели той.

Въпреки ентусиазма и положителните емоции, кметът не се ангажира с конкретни срокове за завършване на строителството. Новото спортно бижу ще бъде на разположение основно на "сините" клубове, които от години мечтаят за модерна база, където да тренират и да развиват потенциала си.