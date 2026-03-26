В "Подуяне" ще издигнат модерна спортна зала

26 Март, 2026 18:55 1 204 4

  • район подуяне-
  • спортна зала-
  • кметът-
  • кристиян христов-
  • софия

Кметът на района - Кристиян Христов сподели, че вече е намерен терен

Снимка: илюстративна
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Столичният район "Подуяне" скоро ще се сдобие с чисто нова, съвременна спортна зала, която ще отвори врати за млади таланти и спортни ентусиасти. Това стана ясно след като кметът на района, Кристиян Христов, официално обяви, че вече е осигурен подходящ терен за изграждането на дългоочакваното спортно съоръжение. Съобщението бе направено по време на бляскавата церемония "Синя звездна класация", където Христов поздрави отличените спортисти и изрази надежда, че новата зала ще се окаже тясна за всички бъдещи успехи и постижения на местните клубове.

"Надявам се тази зала да бъде тясна за успехите, с които можем да се похвалим. Личи си трудът, който полага всеки един от вас и ви желая много здраве и следващи успехи", сподели той.

Въпреки ентусиазма и положителните емоции, кметът не се ангажира с конкретни срокове за завършване на строителството. Новото спортно бижу ще бъде на разположение основно на "сините" клубове, които от години мечтаят за модерна база, където да тренират и да развиват потенциала си.


  • 1 като зала арена да има и за чекмеджета

    4 2 Отговор
    Надявам се тази зала да бъде тясна за успехите на общ поръчкари

    18:58 26.03.2026

  • 2 авантгард

    10 1 Отговор
    Земята пустее, те тръгнали зали да правят, да си играят....
    Ах да, ще поизточат пари през фирмата, която ще строи.
    Големите умове, с грижа за младежта и спорта, уж.

    19:01 26.03.2026

  • 3 Разговор пред телевизора

    4 1 Отговор
    Столичният район "Подуяне" скоро ще се сдобие с чисто нова, съвременна спортна зала, която ще отвори врати за млади таланти и спортни ентусиасти от партиите в парламента!

    19:09 26.03.2026

  • 4 Софиянци от Подуене са балами на квадрат

    3 1 Отговор
    Пак общината натоварена с разходи, а сините хиени се въртят за бизнес използване.

    20:10 26.03.2026

