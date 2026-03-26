ПСЖ и Ланс ще решават титлата във Франция през май – ключовият сблъсък бе преместен заради Шампионската лига

Двубоят от френската Лига 1 между Пари Сен Жермен и Ланс, който може да определи новия първенец на Франция, няма да се състои по план. Срещата, първоначално насрочена за 11 април, бе официално отложена и ще се изиграе на 13 май, съобщиха от ръководството на френската футболна лига. Причината за промяната е натовареният график на ПСЖ, които се изправят срещу Ливърпул в четвъртфиналите на Шампионската лига.

За да се даде възможност на парижани да се подготвят оптимално за европейските си битки, Лига 1 уважи молбата на клуба и премести дербито с Ланс. Решението бе взето единодушно от борда на лигата, като паралелно бе отложен и мачът на Страсбург, за да се осигури равнопоставеност между отборите, участващи в Европа.

Въпреки това, от Ланс не скриха разочарованието си. В официална позиция клубът определи промяната като „неспортсменска“ и изрази несъгласие с отлагането. Тимът от северна Франция, който е само на точка зад ПСЖ и с мач по-малко, ще бъде принуден да почива цели 15 дни, след което го очаква изключително сгъстен цикъл от срещи – по една на всеки три дни.

Интересен детайл е, че по време на гласуването за промяната, президентът и изпълнителният директор на ПСЖ са се въздържали, докато ръководителят на Ланс първоначално не е възразил срещу новата дата.

От Лига 1 подчертаха, че решението е взето в интерес на френския футбол и с цел да се подобри коефициентът на страната в европейските клубни турнири.

„Това пренасрочване, което вече е прилагано и преди, ще даде възможност на двата френски клуба, които все още се борят на европейската сцена – рядкост за нашия футбол – да се подготвят при най-добри условия за предстоящите си мачове“, гласи официалното съобщение на ПСЖ.