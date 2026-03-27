Селекционерът на Франция: Винаги е хубаво да победиш Бразилия

27 Март, 2026 09:00 1 146 1

Преди 11 години ни разбиха

Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Селекционерът на френския национален отбор Дидие Дешан остана доволен след успеха над Бразилия с 2:1 в приятелска среща.

„Страхотно е да победим, защото това е националният отбор на Бразилия. Преди 11 години ни разбиха (1:3 - б.р.). Тогава имаше огромна разлика между тях и нас“, заяви наставникът.

„Няма да кажа, че разликата е намаляла, но това, което успяхме да направим през първото полувреме, а след това и когато останахме с десет души – контролът, връзката между полузащитниците и нападателите – беше интересно“, продължи той.

„Имаше много промени в състава, но това не се отрази на отборната игра“, завърши Дидие Дешан.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Бялата лястовица

    1 0 Отговор
    А във "великият" френски отбор, всички ли са инженери или има и по някоя и друга бяла лястовица да играе за цвят? Питам щот футбола ми е малко встрани и не гледам редовно

    09:30 27.03.2026

