Франция победи Бразилия, Игор Тиаго дебютира за "селесао"

27 Март, 2026 06:30 1 565 1

Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Франция победи Бразилия с 2:1 във впечатляваща контрола, играна на "Жилет Стейдиъм" в САЩ, Фоксбъро, щата Масачузетс.

Попаденията за "петлите" бяха дело на Килиан Мбапе и Юго Екитике, а точен за "селесао" беше Бремер. Голямата новина, освен сблъсъка между съотборниците в Реал Мадрид Килиан Мбапе и Винисиус Жуниор, беше дебютът за Бразилия за бившия таран на Лудогорец Игор Тиаго. В момента футболистът с български паспорт бележи редовно за английския Брентфорд.

Символичните домакини от Бразилия можеха да поведат рано, след като Винисиус овладя и стреля, но нямаше късмет. В 10-ата минута французите опитаха да изненадат съперника с коварно изпълнение на пряк свободен удар. Рабио засече центрирането на Олисе, но топката мина над напречната греда.

В 32-ата минута Килиан Мбапе откри резултата. Звездата на Реал Мадрид получи отлично подаване от Усман Дембеле и с елегантно копване не остави шансове на Едерсон. Шест минути след това Каземиро можеше да изравни, но ударът му мина встрани от лявата греда.

След почивката "селесао" тръгна по-смело в атака, а пропуски направиха Габриел Мартинели, Каземиро и Винисиус.

В 55-ата минута дойде и нов възлов момент, който трябваше да даде психологическо самочувствие на символичните домакини. Упамекано извърши нарушение и след едноминутно преразглеждане на ситуацията чрез системата ВАР, стана ясно, че то е било прекалено грубо и главният съдия Гуидо Гонсалес му показа директен червен картон.

Макар и с 10 души, "петлите" поведоха с 2:0. Точен беше Юго Екитике, който се възползва от асистенция на Майкъл Олисе и копна топката над вратаря.

В 71-ата минута Игор Тиаго дебютира за Бразилия. Той замени асът на Манчестър Юнайтед Матеус Куня.

"Селесао" намалиха в 78-ата минута чрез защитника на Ювентус Бремер, но за повече нямаха сили и победата отиде в сметката на Франция.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

    Бразилците въпреки че имат играчи като Рафиня, Винисиус, Алисон и други, е спорно че още са се възстановили от тежките за тях 20-ина години. Все едно и вътре не могат да се сработят. Не са от фаворитите за спечелване на световното. Там са Франция и Испания.

    07:47 27.03.2026

