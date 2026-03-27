Франция победи Бразилия, Игор Тиаго дебютира за "селесао"

Франция победи Бразилия с 2:1 във впечатляваща контрола, играна на "Жилет Стейдиъм" в САЩ, Фоксбъро, щата Масачузетс.
Попаденията за "петлите" бяха дело на Килиан Мбапе и Юго Екитике, а точен за "селесао" беше Бремер. Голямата новина, освен сблъсъка между съотборниците в Реал Мадрид Килиан Мбапе и Винисиус Жуниор, беше дебютът за Бразилия за бившия таран на Лудогорец Игор Тиаго. В момента футболистът с български паспорт бележи редовно за английския Брентфорд.
Символичните домакини от Бразилия можеха да поведат рано, след като Винисиус овладя и стреля, но нямаше късмет. В 10-ата минута французите опитаха да изненадат съперника с коварно изпълнение на пряк свободен удар. Рабио засече центрирането на Олисе, но топката мина над напречната греда.
В 32-ата минута Килиан Мбапе откри резултата. Звездата на Реал Мадрид получи отлично подаване от Усман Дембеле и с елегантно копване не остави шансове на Едерсон. Шест минути след това Каземиро можеше да изравни, но ударът му мина встрани от лявата греда.
След почивката "селесао" тръгна по-смело в атака, а пропуски направиха Габриел Мартинели, Каземиро и Винисиус.
В 55-ата минута дойде и нов възлов момент, който трябваше да даде психологическо самочувствие на символичните домакини. Упамекано извърши нарушение и след едноминутно преразглеждане на ситуацията чрез системата ВАР, стана ясно, че то е било прекалено грубо и главният съдия Гуидо Гонсалес му показа директен червен картон.
Макар и с 10 души, "петлите" поведоха с 2:0. Точен беше Юго Екитике, който се възползва от асистенция на Майкъл Олисе и копна топката над вратаря.
В 71-ата минута Игор Тиаго дебютира за Бразилия. Той замени асът на Манчестър Юнайтед Матеус Куня.
"Селесао" намалиха в 78-ата минута чрез защитника на Ювентус Бремер, но за повече нямаха сили и победата отиде в сметката на Франция.
