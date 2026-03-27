Безпрецедентно: Подписът на Тръмп ще се появи върху 100-доларовите банкноти, докато е действащ президент

27 Март, 2026 04:07, обновена 27 Март, 2026 04:12 2 012 42

Подписът на ковчежника ще бъде премахнат за първи път от 165 години, докато останалата част от дизайна на банкнотата ще остане непроменена

Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Министерството на финансите на САЩ реши да постави подписа на президента Доналд Тръмп върху доларови банкноти за 250-годишнината от независимостта на страната – за първи път за действащ държавен глава. Министерството обяви това, според Ройтерс.

Първите банкноти от 100 долара с новия подпис ще започнат да се печатат през юни, като промените ще бъдат въведени и в други банкноти. Подписът на ковчежника ще бъде премахнат за първи път от 165 години, докато останалата част от дизайна на банкнотата ще остане непроменена.

На 20 март Ройтерс съобщи, че Федералната комисия по изкуствата на САЩ, назначена от Тръмп, е одобрила издаването на възпоменателна златна монета с неговия образ за 250-годишнината на страната. 24-каратовата златна монета ще бъде колекционерски артикул и не е предназначена за обращение.

Решението предизвика критики от демократите. Сенатор Джеф Меркли заяви, че монарсите и диктаторите поставят лицата си върху монети. Въпреки това, както припомни агенцията, исторически погледнато, изображения на действащи президенти върху възпоменателни монети са се появявали и преди.


Свързани новини


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сатана Z

    25 3 Отговор
    Бас държа,че Белият дом ще бъде превърнат в мавзолей .

    04:26 27.03.2026

  • 2 Правилно

    32 2 Отговор
    след това да промени и името на държавата на тръмпанария!
    🥳

    04:42 27.03.2026

  • 3 ОнЯ

    36 4 Отговор
    БНБ ще пусне монета с лицето на пеевски и борисов от другата страна няма да е златна а магнитна

    04:45 27.03.2026

  • 4 Иво

    25 2 Отговор
    21 век - възходът на удиотите..

    05:05 27.03.2026

  • 5 Гошу

    29 1 Отговор
    Супер идея! Може и портрета му на тоалетна хартия да сложите, да се свети името му...

    Коментиран от #6

    05:12 27.03.2026

  • 6 това вече го има

    8 0 Отговор

    До коментар #5 от "Гошу":

    сега го увековечават само.

    05:29 27.03.2026

  • 7 ЕЦБ

    20 0 Отговор
    Надраскани банкноти не се заменят.

    07:04 27.03.2026

  • 8 А меланито кога ше изгониш

    15 0 Отговор
    Нали е емигрантка

    07:08 27.03.2026

  • 9 Подписът

    14 3 Отговор
    Да пратиш 10 хиляди военни с/у 93 млн. нация = сериозна идиотия, срамното че България прави 1345 години а участваме в подобни "авантюри" по политически, вонен и икономически начин ? Гласувайте "за евроатлантизма" и скоро ще имам вълномащабна война и тук.

    07:12 27.03.2026

  • 10 Мишел

    15 1 Отговор
    Празноглав самохвалко.

    07:38 27.03.2026

  • 11 Бивш управител на БНБ

    17 0 Отговор
    Ей, как не се сетих да сложа подписа на Боко върху стотачката преди време. Сега още щяхме да сме си с лева..

    07:42 27.03.2026

  • 12 Тази година

    9 3 Отговор
    Долара и световната икономика ЩЕ се разпаднат заедно със всички валутите по света до една Н дръще пари!! Купувайте с Тех храни и енерго ресурси

    08:24 27.03.2026

  • 13 сащисан кравар

    14 2 Отговор
    Бай Дончо си е дърт нарцис, насила иска да го помнят, но насила хубост не става😉

    08:31 27.03.2026

  • 14 Историк

    9 1 Отговор
    Тръмпландия в действие. Името на САЩ да бъде сменено с подписа на този луд олигофрен, за да се запомни какво докараха на власт част от безпросветните американци в държавата си и го натресоха на света.

    09:08 27.03.2026

  • 15 Аз предлагам

    8 0 Отговор
    На лицевата страта да стои образа на рижавия а на другата на меланито снимки от онлифенса🤣🤣🤣🤣

    09:35 27.03.2026

