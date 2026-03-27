Безпрецедентно: Подписът на Тръмп ще се появи върху 100-доларовите банкноти, докато е действащ президент

Министерството на финансите на САЩ реши да постави подписа на президента Доналд Тръмп върху доларови банкноти за 250-годишнината от независимостта на страната – за първи път за действащ държавен глава. Министерството обяви това, според Ройтерс.

Първите банкноти от 100 долара с новия подпис ще започнат да се печатат през юни, като промените ще бъдат въведени и в други банкноти. Подписът на ковчежника ще бъде премахнат за първи път от 165 години, докато останалата част от дизайна на банкнотата ще остане непроменена.

На 20 март Ройтерс съобщи, че Федералната комисия по изкуствата на САЩ, назначена от Тръмп, е одобрила издаването на възпоменателна златна монета с неговия образ за 250-годишнината на страната. 24-каратовата златна монета ще бъде колекционерски артикул и не е предназначена за обращение.

Решението предизвика критики от демократите. Сенатор Джеф Меркли заяви, че монарсите и диктаторите поставят лицата си върху монети. Въпреки това, както припомни агенцията, исторически погледнато, изображения на действащи президенти върху възпоменателни монети са се появявали и преди.