Александър Василев достигна четвъртфинал в Сплит

Националът ни за Купа „Дейвис“ Александър Василев се класира за четвъртфиналите на чалънджъра от категория 50 на клей в Сплит, Хърватия.

В двубой между левичари българският тенисист се наложи с 6:3, 6:2 над котдивоареца Елиаким Кулибали, който се намира на 286-ото място в световната ранглиста, където нашият представител е 995-и в момента.

В първата част финалистът от Откритото първенство на САЩ при юношите започна с пробив, който, макар и трудно, затвърди за 2:0. Василев продължи да доминира и в деветия гейм направи втори брейк, с който затвори сета.

Във втория 18-годишният братовчед на Григор Димитров продължи да доминира и набързо поведе с 4:0. След това африканецът върна единия пробив, но Александър тутакси отново направи брейк. Така при 5:1 софиянецът сервираше за спечелването на мача, но загуби подаването си. В следващия гейм обаче Василев стигна до мачбол и го реализира с чудесен минаващ удар.

Така той заслужи 8 точки за световната ранглиста и 1620 евро от наградния фонд.



В следващия кръг българинът очаква победителя от мача между седмия поставен Том Генцш (Германия) и квалификанта Филипо Романо (Италия).