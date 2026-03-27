Новини
Спорт »
Тенис »
Александър Василев достигна четвъртфинал в Сплит

27 Март, 2026 15:30 763 2

  • александър василев-
  • тенис-
  • сплит

Българинът преодоля с 6:3, 6:2 котдивоареца Елиаким Кулибали

Снимка: YouTube
БНР

Националът ни за Купа „Дейвис“ Александър Василев се класира за четвъртфиналите на чалънджъра от категория 50 на клей в Сплит, Хърватия.

В двубой между левичари българският тенисист се наложи с 6:3, 6:2 над котдивоареца Елиаким Кулибали, който се намира на 286-ото място в световната ранглиста, където нашият представител е 995-и в момента.

В първата част финалистът от Откритото първенство на САЩ при юношите започна с пробив, който, макар и трудно, затвърди за 2:0. Василев продължи да доминира и в деветия гейм направи втори брейк, с който затвори сета.

Във втория 18-годишният братовчед на Григор Димитров продължи да доминира и набързо поведе с 4:0. След това африканецът върна единия пробив, но Александър тутакси отново направи брейк. Така при 5:1 софиянецът сервираше за спечелването на мача, но загуби подаването си. В следващия гейм обаче Василев стигна до мачбол и го реализира с чудесен минаващ удар.

Така той заслужи 8 точки за световната ранглиста и 1620 евро от наградния фонд.

В следващия кръг българинът очаква победителя от мача между седмия поставен Том Генцш (Германия) и квалификанта Филипо Романо (Италия).


Хърватия
Поставете оценка:
Оценка 4 от 7 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Хмм

    2 0 Отговор
    Браво, Алекс!

    16:04 27.03.2026

  • 2 Евгени от Алфапласт

    0 0 Отговор
    Мач-кай, Гри-шу!🤣

    21:39 27.03.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове