Изабелла Шиникова и Ива Иванова отпаднаха на полуфиналите на двойки в Шарм ел Шейх

27 Март, 2026 21:30 923 1

Българките загубиха от американките Ейва Храстар и Виктория Мълвил

Снимка: БНТ
Поставените под номер 1 в схемата Изабелла Шиникова и Ива Иванова отпаднаха на полуфиналите на двойки на турнира по тенис на твърда настилка в Шарм ел Шейх (Египет) с награден фонд 15 хиляди долара.

В спор за място на финала българките загубиха от американките Ейва Храстар и Виктория Мълвил с 3:6, 3:6 за 70 минути на корта.

Преди това, на единично втората в схемата Шиникова приключи участие на четвъртфиналите след поражение от номер 7 Виктория Милованова (Русия) с 5:7, 1:6 за час и 48 минути.


Подобни новини


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Евгени от Алфапласт

    0 0 Отговор
    Мач-кай, Гри-шу!🤣

    22:46 27.03.2026

