Петър Величков: Разкарват момчетата като панаирджийски мечки...

Бившият член на Изпълкома на Българския футболен съюз (БФС) - Петър Величков, отправи критики към ръководството на централата.

Впоследствие станалият част от екипа на Димитър Бербатов в борбата за шефския пост твърди, че участието на нашите в приятелския турнир от FIFA Series е с цел екскурзия.

"Позор! Тези, които организираха тази екскурзия, трябва да се засрамят. Да разкарваш момчетата като панаирджийски мечки до другия край на света за това, да видят от близо граждани на Соломоновите острови?

Или трябва да си много прост, или много нагъл, или комбинация от двете. Сигурно предводителите на групата са искали да си купят от Индонезия видео рекордери VHS на сметка, та за това помъкнаха националите "До Чикаго и назад", сподели Величков.