Петър Величков: Разкарват момчетата като панаирджийски мечки...

27 Март, 2026 20:23, обновена 27 Март, 2026 20:27 2 226 7

Срам и позор, отсече бившият член на Изпълкома на Българския футболен съюз

Бившият член на Изпълкома на Българския футболен съюз (БФС) - Петър Величков, отправи критики към ръководството на централата.

Впоследствие станалият част от екипа на Димитър Бербатов в борбата за шефския пост твърди, че участието на нашите в приятелския турнир от FIFA Series е с цел екскурзия.

"Позор! Тези, които организираха тази екскурзия, трябва да се засрамят. Да разкарваш момчетата като панаирджийски мечки до другия край на света за това, да видят от близо граждани на Соломоновите острови?

Или трябва да си много прост, или много нагъл, или комбинация от двете. Сигурно предводителите на групата са искали да си купят от Индонезия видео рекордери VHS на сметка, та за това помъкнаха националите "До Чикаго и назад", сподели Величков.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Евала

    25 5 Отговор
    Абсолютно прав!

    20:37 27.03.2026

  • 2 Реалист

    10 16 Отговор
    Аман от хейтърчета като тоя. Момчетата имат нужда да играят срещу отбори от своето ниво, не да ги бие Испания с по 6:0

    20:39 27.03.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 За шефа на бфс

    15 0 Отговор
    Или трябва да си много про 33, или много нагъл, или комбинация от двете. 😅🤣🤣😂

    20:51 27.03.2026

  • 5 ФилипМанго

    13 0 Отговор
    По принцип е прав Величков,но пък от друга страна, кога ще видим капитани на два отбора с еднакви имена

    21:00 27.03.2026

  • 6 Гост

    0 10 Отговор
    Кренвирша избяга, а каскет! И сега плюеме жлъчка? Жалко, жалко, другарю специалист, по нам ко си, че не съм те чувал!

    21:47 27.03.2026

  • 7 Хасковски каунь

    2 0 Отговор
    Успехът срещу Соломоновите ще бъде изписан със златни букви в историята на българския футбол.
    Нали другарю Гонзо.

    06:34 28.03.2026

