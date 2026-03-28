Меси влезе като резерва при победата на Аржентина над Мавритания в контрола

28 Март, 2026 10:13 805 0

Мамаду Диало от ЦСКА 1948 бе титуляр за гостите

Снимка: Факти.бг/Архив
Калин Каменов Автор във Fakti.bg

Лионел Меси се появи като резерва при победата на Аржентина с 2:1 над Мавритания в контролна среща, играна в Буенос Айрес. С този успех аржентинците запазиха серията си без загуба в столицата, която продължава от ноември 2023 година, когато отстъпиха на Уругвай. Капитанът Меси се включи в игра в началото на второто полувреме, предава БТА.

Домакините си осигуриха комфортен аванс още преди почивката след голове на Енцо Фернандес в 17-ата и Нико Пас в 32-ата минута. Гостите стигнаха до попадение чрез Джордан Льофор в добавеното време, оформяйки крайното 2:1.

Сред титулярите за Мавритания беше нападателят на ЦСКА 1948 Мамаду Диало, който прави силен сезон в Първа лига с 14 гола. Той остана на терена до почивката, след което беше заменен.

Аржентина ще изиграе нова контрола на стадион „Бомбонера“ срещу Замбия в сряда като част от подготовката си за защитата на световната титла.

В друга приятелска среща Мароко завърши 1:1 с Еквадор в Мадрид в дебюта на новия селекционер Мохамед Уахби. Еквадорците поведоха чрез Джон Йебоа в 48-ата минута, а Неил Ел Айнауи изравни в 88-ата, след като по-рано пропусна дузпа.

Египет пък постигна убедителна победа с 4:0 над Саудитска Арабия в Джеда. В състава липсваше Мохамед Салах, но Омар Мармуш също се разписа за успеха.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдaт премахнати.

