Меси влезе като резерва при победата на Аржентина над Мавритания в контрола

Лионел Меси се появи като резерва при победата на Аржентина с 2:1 над Мавритания в контролна среща, играна в Буенос Айрес. С този успех аржентинците запазиха серията си без загуба в столицата, която продължава от ноември 2023 година, когато отстъпиха на Уругвай. Капитанът Меси се включи в игра в началото на второто полувреме, предава БТА.

Домакините си осигуриха комфортен аванс още преди почивката след голове на Енцо Фернандес в 17-ата и Нико Пас в 32-ата минута. Гостите стигнаха до попадение чрез Джордан Льофор в добавеното време, оформяйки крайното 2:1.

Сред титулярите за Мавритания беше нападателят на ЦСКА 1948 Мамаду Диало, който прави силен сезон в Първа лига с 14 гола. Той остана на терена до почивката, след което беше заменен.

Аржентина ще изиграе нова контрола на стадион „Бомбонера“ срещу Замбия в сряда като част от подготовката си за защитата на световната титла.

В друга приятелска среща Мароко завърши 1:1 с Еквадор в Мадрид в дебюта на новия селекционер Мохамед Уахби. Еквадорците поведоха чрез Джон Йебоа в 48-ата минута, а Неил Ел Айнауи изравни в 88-ата, след като по-рано пропусна дузпа.

Египет пък постигна убедителна победа с 4:0 над Саудитска Арабия в Джеда. В състава липсваше Мохамед Салах, но Омар Мармуш също се разписа за успеха.