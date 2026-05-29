Скалони обяви състава на световния шампион Аржентина за Мондиал 2026, има сериозен отсъстващ

Селекционерът на Аржентина Лионел Скалони обяви 26-те човека, с които световният шампион ще защитава титлата си на Мондиал 2026, като очаквано Лео Меси е водеща фигура на това поколение играчи. Голямото отсъствие е това на Франко Мастантуоно от Реал Мадрид, който не беше включен в състава.

Сезонът на приливи и отливи на Мастантуоно е причината Скалони да реши да не го повика на Мондиал 2026. Там обаче е талантът на Комо Нико Пас, чийто права се държат именно от Реал Мадрид. Междувременно Меси, който имаше лека травма преди няколко седмици, е напълно здрав и готов да носи капитанската лента в първия мач срещу Алжир. Аржентина ще се изправи още срещу Австрия и Йордания в Група J. Преди това световният шампион ще изиграе два приятелски мача срещу Хондурас и Исландия .

Списъкът включва още победители от Мондиал 2026 като Емилиано Мартинес, Кути Ромеро, Николас Отаменди, Мак Алистър, Енцо Фернандес, Леандро Паредес и Лаутаро Мартинес. Виждаме също играчи на Атлетико Мадрид като Хуан Мусо, Науел Молина, Тиаго Алмада, Хулиан Алварес и Нико Гонсалес.

Джовани Ло Селсо, играч на Бетис, ще има своята голяма възможност, след като пропусна Световното първенство в Катар поради контузия.

СЪСТАВЪТ НА АРЖЕНТИНА ЗА МОНДИАЛ 2026

Вратари: Емилиано Мартинес (Астън Вила), Херонимо Рули (Олимпик Марсилия), Хуан Мусо (Атлетико Мадрид)

Защитници : Кристиан Ромеро (Тотнъм), Отаменди (Бенфика), Науел Молина (Атлетико Мадрид), Николас Талиафико (Аякс), Гонсало Монтиел (Ривър Плейт), Леонардо Балерди (Олимпик Марсилия), Лисандро Мартинес (Манчестър Юнайтед), Факундо Медина (Олимпик Марсилия)

Халфове: Енцо Фернандес (Челси), Родриго де Пол (Интер Маями), Алексис Мак Алистър (Ливърпул), Леандро Паредес (Бока Хуниорс), Екзекиел Паласиос (Байер Леверкузен), Валентин Барко (Страсбург), Джовани Ло Селсо (Реал Бетис)

Нападатели: Лионел Меси (Интер Маями), Хулиан Алварес (Атлетико Мадрид), Лаутаро Мартинес (Интер), Хосе Мануел Лопес (Палмейрас), Нико Гонсалес (Атлетико Мадрид), Тиаго Алмада (Атлетико Мадрид), Джулиано Симеоне (Атлетико Мадрид), Нико Пас (Комо)