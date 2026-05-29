Скалони обяви състава на световния шампион Аржентина за Мондиал 2026, има сериозен отсъстващ

Селекционерът на Аржентина Лионел Скалони обяви 26-те човека, с които световният шампион ще защитава титлата си на Мондиал 2026, като очаквано Лео Меси е водеща фигура на това поколение играчи. Голямото отсъствие е това на Франко Мастантуоно от Реал Мадрид, който не беше включен в състава.
Сезонът на приливи и отливи на Мастантуоно е причината Скалони да реши да не го повика на Мондиал 2026. Там обаче е талантът на Комо Нико Пас, чийто права се държат именно от Реал Мадрид. Междувременно Меси, който имаше лека травма преди няколко седмици, е напълно здрав и готов да носи капитанската лента в първия мач срещу Алжир. Аржентина ще се изправи още срещу Австрия и Йордания в Група J. Преди това световният шампион ще изиграе два приятелски мача срещу Хондурас и Исландия .
Списъкът включва още победители от Мондиал 2026 като Емилиано Мартинес, Кути Ромеро, Николас Отаменди, Мак Алистър, Енцо Фернандес, Леандро Паредес и Лаутаро Мартинес. Виждаме също играчи на Атлетико Мадрид като Хуан Мусо, Науел Молина, Тиаго Алмада, Хулиан Алварес и Нико Гонсалес.
Джовани Ло Селсо, играч на Бетис, ще има своята голяма възможност, след като пропусна Световното първенство в Катар поради контузия.
СЪСТАВЪТ НА АРЖЕНТИНА ЗА МОНДИАЛ 2026
Вратари: Емилиано Мартинес (Астън Вила), Херонимо Рули (Олимпик Марсилия), Хуан Мусо (Атлетико Мадрид)
Защитници : Кристиан Ромеро (Тотнъм), Отаменди (Бенфика), Науел Молина (Атлетико Мадрид), Николас Талиафико (Аякс), Гонсало Монтиел (Ривър Плейт), Леонардо Балерди (Олимпик Марсилия), Лисандро Мартинес (Манчестър Юнайтед), Факундо Медина (Олимпик Марсилия)
Халфове: Енцо Фернандес (Челси), Родриго де Пол (Интер Маями), Алексис Мак Алистър (Ливърпул), Леандро Паредес (Бока Хуниорс), Екзекиел Паласиос (Байер Леверкузен), Валентин Барко (Страсбург), Джовани Ло Селсо (Реал Бетис)
Нападатели: Лионел Меси (Интер Маями), Хулиан Алварес (Атлетико Мадрид), Лаутаро Мартинес (Интер), Хосе Мануел Лопес (Палмейрас), Нико Гонсалес (Атлетико Мадрид), Тиаго Алмада (Атлетико Мадрид), Джулиано Симеоне (Атлетико Мадрид), Нико Пас (Комо)
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Лопата Орешник
12:01 29.05.2026