Левски преговаря за Бала при оферта над 3 милиона евро

Левски няма намерение да разглежда оферти под 3 милиона евро за своя водещ реализатор Евертон Бала. Бразилецът прави силен сезон, като с 15 гола е не само голмайстор на „сините“, но и води при реализаторите в efbet Лига, допринасяйки значително за лидерската позиция на тима, съобщава „Мач Телеграф“.

Силните му изяви вече привличат вниманието на агенти и клубове от Европа, като има опити за контакт с играча с цел евентуален трансфер през лятото. На този етап обаче Бала отказва да води разговори, тъй като е фокусиран върху предстоящите решаващи мачове в първенството.

Договорът на офанзивния футболист с Левски е до лятото на следващата година, което поставя клуба в ситуация да търси удължаване на контракта му. Въпреки че преди година бе близо до напускане, след като игра под наем, „сините“ активираха откупната му клауза, а впоследствие той се утвърди като ключова фигура в отбора.

При евентуални оферти през лятото от „Герена“ ще разглеждат само предложения, които отговарят на поставената минимална цена от 3 милиона евро.