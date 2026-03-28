Левски преговаря за Бала при оферта над 3 милиона евро

28 Март, 2026 15:40 793 1

Бразилецът е голмайстор на „сините“

Снимка: БГНЕС
Калин Каменов Автор във Fakti.bg

Левски няма намерение да разглежда оферти под 3 милиона евро за своя водещ реализатор Евертон Бала. Бразилецът прави силен сезон, като с 15 гола е не само голмайстор на „сините“, но и води при реализаторите в efbet Лига, допринасяйки значително за лидерската позиция на тима, съобщава „Мач Телеграф“.

Силните му изяви вече привличат вниманието на агенти и клубове от Европа, като има опити за контакт с играча с цел евентуален трансфер през лятото. На този етап обаче Бала отказва да води разговори, тъй като е фокусиран върху предстоящите решаващи мачове в първенството.

Договорът на офанзивния футболист с Левски е до лятото на следващата година, което поставя клуба в ситуация да търси удължаване на контракта му. Въпреки че преди година бе близо до напускане, след като игра под наем, „сините“ активираха откупната му клауза, а впоследствие той се утвърди като ключова фигура в отбора.

При евентуални оферти през лятото от „Герена“ ще разглеждат само предложения, които отговарят на поставената минимална цена от 3 милиона евро.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 А ПРЕДИ година и нещо

    0 2 Отговор
    Танас и ВЕЛАСКАС искаха да го гонят некадърник го изкараха и търка пейката година. Но той ще си тръгне без пари защото договора му изтича. И ще им го за тормоза върне.

    17:05 28.03.2026

