Арина Сабаленка за Коко Гоф: Тя е боец

28 Март, 2026 16:07 945 1

Двете ще спорят на финала в Маями

Снимка: БГНЕС/Архив
Калин Каменов Автор във Fakti.bg

Защитаващата титлата си Арина Сабаленка ще се изправи срещу американката Коко Гоф във финала на турнира по тенис в Маями от сериите WTA 1000, съобщава БТА. Двубоят ще бъде 13-и между двете, като балансът е напълно изравнен – по шест победи за всяка. През 2025 година те вече се срещнаха три пъти в мачове за трофеи, а в последния им сблъсък Сабаленка надделя в груповата фаза на Финалите на WTA през ноември.

„Коко е боец и страхотна тенисистка. Изиграли сме много оспорвани мачове и важни финали. Наистина се вълнувам, че отново ще се срещнем в спор за титлата. Очаквам страхотна битка“, коментира Сабаленка пред АП.

Беларуската тенисистка подчерта и силните страни на съперничката си: „Срещу Коко винаги трябва да играеш още една топка, защото тя връща почти всичко. Дори когато не е перфектно, тя остава в разиграването и те въвлича в дълги точки. Именно това я прави толкова труден опонент.“


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Евгени от Алфапласт

    0 0 Отговор
    Мач-кай, Гри-шу!🤣

    17:56 28.03.2026

