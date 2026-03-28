Арина Сабаленка за Коко Гоф: Тя е боец

Защитаващата титлата си Арина Сабаленка ще се изправи срещу американката Коко Гоф във финала на турнира по тенис в Маями от сериите WTA 1000, съобщава БТА. Двубоят ще бъде 13-и между двете, като балансът е напълно изравнен – по шест победи за всяка. През 2025 година те вече се срещнаха три пъти в мачове за трофеи, а в последния им сблъсък Сабаленка надделя в груповата фаза на Финалите на WTA през ноември.

„Коко е боец и страхотна тенисистка. Изиграли сме много оспорвани мачове и важни финали. Наистина се вълнувам, че отново ще се срещнем в спор за титлата. Очаквам страхотна битка“, коментира Сабаленка пред АП.

Беларуската тенисистка подчерта и силните страни на съперничката си: „Срещу Коко винаги трябва да играеш още една топка, защото тя връща почти всичко. Дори когато не е перфектно, тя остава в разиграването и те въвлича в дълги точки. Именно това я прави толкова труден опонент.“