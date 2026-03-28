Ботев (Вр) мушна 5 на Славия в контрола в Правец

Ботев (Враца) се наложи с 5:2 над Славия в контролна среща, играна в Правец, съобщава БТА. Врачани откриха резултата още в 12-ата минута чрез Йоан Борносузов, който бе оставен непокрит в наказателното поле и реализира с глава от близка дистанция. Малко преди почивката Касим Хаджи удвои аванса след индивидуален пробив по дясното крило и техничен завършващ удар.

След паузата Ботев стигна до трети гол чрез Мичи Нтело, който се разписа с удар от границата на наказателното поле. Само пет минути по-късно Емилиян Гогев върна едно попадение за Славия след бърза контраатака.

Около час след началото на двубоя Борносузов отбеляза втория си гол, отново с глава след центриране. В 70-ата минута Янис Гермуш намали за 2:4, но малко по-късно Касим Хаджи оформи крайното 5:2, след като надбяга защитата на „белите“ и се разписа за втори път в мача.

В състава на Славия участие взе и 19-годишният нигерийски защитник Одинака Алфред, който е на проби в клуба.