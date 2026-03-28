Новини
Спорт »
Бг футбол »
Ботев (Вр) мушна 5 на Славия в контрола в Правец

28 Март, 2026 17:01 647 1

„Белите“ тестваха 19-годишният нигерийски защитник Одинака Алфред

Снимка: БГНЕС
Калин Каменов Автор във Fakti.bg

Ботев (Враца) се наложи с 5:2 над Славия в контролна среща, играна в Правец, съобщава БТА. Врачани откриха резултата още в 12-ата минута чрез Йоан Борносузов, който бе оставен непокрит в наказателното поле и реализира с глава от близка дистанция. Малко преди почивката Касим Хаджи удвои аванса след индивидуален пробив по дясното крило и техничен завършващ удар.

След паузата Ботев стигна до трети гол чрез Мичи Нтело, който се разписа с удар от границата на наказателното поле. Само пет минути по-късно Емилиян Гогев върна едно попадение за Славия след бърза контраатака.

Около час след началото на двубоя Борносузов отбеляза втория си гол, отново с глава след центриране. В 70-ата минута Янис Гермуш намали за 2:4, но малко по-късно Касим Хаджи оформи крайното 5:2, след като надбяга защитата на „белите“ и се разписа за втори път в мача.

В състава на Славия участие взе и 19-годишният нигерийски защитник Одинака Алфред, който е на проби в клуба.


България
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове