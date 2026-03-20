Ярослава Магучих грабна световната титла, но не успя да подобри рекорда на Стефка Костадинова в зала

Украинската звезда Ярослава Магучих отново доказа, че е сред най-ярките имена в леката атлетика, след като завоюва златния медал в скока на височина на Световното първенство в зала, проведено в полския град Торун. С впечатляващ скок от 201 см, Магучих не остави шанс на конкурентките си и за втори път в кариерата си се окичи с титлата в зала – първата бе спечелена през 2020 г. в Белград.

Състезанието премина при изключително оспорвана битка, като цели четири атлетки – Магучих, австралийката Никола Олислагърс (световна шампионка на открито), сръбската надежда Ангелина Топич (бронзова медалистка от световното първенство) и другата украинка Юлия Левченко – преодоляха без грешка височината от 199 см.

На 201 см обаче, само Магучих успя да се справи от първия си опит, с което си осигури безапелационно първото място.

След като вече бе недостижима за останалите, украинската атлетка опита да атакува 206 см, но този път летвата не устоя. Така рекордът на легендарната Стефка Костадинова в зала – 205 см, поставен през далечната 1987 г. в Индианаполис, остана непокътнат.

Олислагърс, Топич и Левченко не успяха да преодолеят 201 см след три опита и така трите си поделиха сребърните отличия, което е рядко срещано явление в този спорт.