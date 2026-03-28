Йоана Илиева взе сребро на сабя на СК в Ташкент

Йоана Илиева спечели сребърен медал на сабя при жените от турнира за Световната купа по фехтовка в Ташкент (Узбекистан), съобщава БТА. В надпреварата участваха 151 състезателки от 26 държави, а българката отново демонстрира отлична форма и затвърди мястото си сред водещите сабльорки в света.

В елиминациите Илиева започна с драматична победа над италианката Ребека Гаргано с 15:14. След това тя отстрани Елена Ернандес (Испания) с 15:13, а в осминафиналите се справи убедително с Цимяо Пан (Китай) – 15:9. В четвъртфиналите българката надделя над Джон-ми Ким (Южна Корея) с 15:8, а в полуфиналите не остави шансове на Палина Каспирович (Азербайджан), побеждавайки с 15:6.

Във финала Илиева се изправи срещу състезаващата се под неутрален флаг Алина Михайлова, но отстъпи с 6:15 и остана със сребърното отличие.

Другите български представителки също записаха участие в турнира. Емма Нейкова премина първия кръг след успех над Мариела Виале (Италия), но след това загуби от петата в световната ранглиста Михела Батистон и завърши на 24-о място. Вероника Василева отпадна още в първия си двубой след поражение от унгарката Анна Шпиец и се класира 43-та.



В неделя състезанието продължава с отборната надпревара. Българският тим в състав Йоана Илиева, Белослава Иванова, Вероника Василева и Емма Нейкова ще се изправи във втори кръг срещу Италия.