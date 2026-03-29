Спортът по ТВ в неделя (29 март)

29 Март, 2026 07:57 1 998 0

Ето какво може да гледаме днес

Калин Каменов

07.00 Мелбърн Сити – Насаф (жени) Диема спорт
08.00 Формула 1, Гран при на Япония Диема спорт 3
09.30 Художествена гимнастика, Световна купа Нова спорт
09.30 Голф, Европейски тур МАХ Спорт 1
10.45 Ски скокове: Световна купа в Планица, ски полети, мъже Евроспорт 1
12.50 Фрийстайл ски: Световна купа в Яливаре, ски крос, мъже и жени Евроспорт 1
13.00 Баскетбол, Локомотив (Пд) – Ботев (Вр) МАХ Спорт 2
13.00 Баскетбол, Ховентуд – Гран Канария Диема спорт 3
13.20 Колоездене: Обиколка на Каталуния, седми етап, мъже Евроспорт 2
14.00 Баскетбол, Тенерифе – Сарагоса Диема спорт
14.20 Фрийстайл ски: Световна купа в Силваплана, халфпайп, мъже и жени Евроспорт 1
15.15 Колоездене: Гент – Вевелгем, мъже Евроспорт 2
16.00 Литва – Грузия Диема спорт 3
16.30 Черноморец – Дунав Диема спорт
16.45 Художествена гимнастика, Световна купа Нова спорт
17.00 Армения – Беларус Диема спорт 2
17.45 Колоездене: Гент – Вевелгем, жени Евроспорт 2
18.00 Баскетбол, Андора – Баскония Диема спорт 3
18.50 Сноуборд: Световна купа в Монт Сент Ан, сноуборд крос, мъже и жени Евроспорт 1
19.00 Волейбол, Модена – Пиаченца МАХ Спорт 2
19.00 Баскетбол, Бургос – Вленсия Диема спорт 2
19.30 Сарагоса – Сантандер МАХ Спорт 4
19.50 Мото 3, Гран при на САЩ МАХ Спорт 3
20.00 Голф: PGA тур, Открито първенство на Хюстън, четвърти ден Евроспорт 2
20.00 Баскетбол, Барселона – Уникаха Диема спорт 3
21.00 Тенис, турнир в Маями, финал МАХ Спорт 1
21.15 Мото 2, Гран при на САЩ МАХ Спорт 3
22.30 Наскар, състезание в Мартинсвил МАХ Спорт 2
22.30 НБА, Милуоки – ЛА Клипърс Диема спорт
23.00 Мото GP, Гран при на САЩ МАХ Спорт 3
00.05 НХЛ, Тампа Бей – Нешвил МАХ Спорт 4


