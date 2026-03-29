Сабаленка победи Гоф и спечели титлата в Маями

Световната номер 1 Арина Сабаленка от Беларус защити титлата си на турнира от сериите WTA 1000 в Маями. Във финалния двубой тя се наложи над американката Коко Гоф с 6:2, 4:6, 6:3 след малко повече от два часа игра.

С този успех Сабаленка влезе в елитна група от тенисистки, спечелили последователно турнирите в Индиън Уелс и Маями, като стана едва петата с подобно постижение.

Беларуската тенисистка, която достигна до финала без загубен сет, демонстрира стабилност на сервис, печелейки 73% от точките си на първо подаване. По пътя към титлата тя даде само две възможности за пробив на съперничките си. Победата ѝ има и символично значение, тъй като донякъде е реванш за загубения финал на „Ролан Гарос“ през 2025 година именно срещу Гоф.

В първия сет Сабаленка наложи превъзходството си с два пробива и спечели с 6:2. Гоф реагира във втората част, където успя да реализира ключов пробив в десетия гейм и изравни след 6:4. В решителния трети сет обаче Сабаленка отново пое контрола, поведе рано и затвори мача с нов пробив за крайното 6:3.

Това е втора поредна титла за нея в Маями, с което тя става първата тенисистка с подобно постижение след Ашли Барти през 2019 и 2021 година.