Човек на ФИФА изненада лично Владимир Николов (ВИДЕО)

Човек на ФИФА изненада лично Владимир Николов (ВИДЕО)

29 Март, 2026 15:00 1 218 1

Занесе му топката от мача със  Соломоновите острови

Човек на ФИФА изненада лично Владимир Николов (ВИДЕО) - 1
Кадър: БНТ
Калин Каменов Калин Каменов Автор във Fakti.bg

Делегатът от Уругвай, изпратен от ФИФА на срещата между България и Соломоновите острови от първия кръг на турнира „FIFA Series 2026“ в Индонезия, лично е занесъл топката от мача на българския нападател Владимир Николов, призна самият футболист, цитиран от БТА. Николов реализира три от десетте попадения за България при убедителната победа с 10:2 над тима от Океания. По традиция авторът на хеттрик получава топката за спомен. Последният, десети гол в срещата, дълго време беше обект на дискусии – дали е на сметката на българина или е автогол. След преглед на видеозаписа обаче съдията и делегатът официално потвърдиха, че Николов е автор на хеттрика.

Нападателят на полския Корона Келце се появи на терена след почивката и се разписа в 53-ата минута за 6:1, в 81-ата за 9:2 и оформи крайното 10:2 в 93-ата минута. Той говори пред медиите преди предстоящия мач с Индонезия и заяви увереност и амбиция за нови попадения.

Постижението е първият хеттрик за мъжкия национален отбор на България от 22 март 2013 г., когато Александър Тонев отбеляза три гола срещу Малта в световна квалификация за Мондиал 2014. Тогава България печели с 6:0.

Николов има хеттрик и за младежкия национален отбор при успеха с 5:0 над Гибралтар в европейска квалификация през 2021 г. Тогава той реализира три попадения в началните минути на срещата и изиграва ключова роля за категоричния успех.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдaт премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Хасковски каунь

    3 0 Отговор
    ФИФА, ФАФА, ФУФА поздравява Гонзо за великата победа.

    15:41 29.03.2026

