Отборът на България на сабя за жени завърши на 14-о място за СК

29 Март, 2026 19:09 449 1

Жребият ги изпрати срещу Италия

Снимка: Факти.бг/Архив
Калин Каменов Автор във Fakti.bg

Женският национален отбор на България на сабя завърши на 14-о място на турнира от Световната купа по фехтовка в Ташкент. В надпреварата участваха 20 отбора, като от първите десет в световната ранглиста отсъстваше единствено лидерът Франция, предава БТА.

В състав Йоана Илиева, Вероника Василева, Емма Нейкова и Белослава Иванова българките започнаха директно от втория кръг, където жребият ги изправи срещу силния тим на Италия. Националките отстъпиха с 33:45.

В срещите за разпределение на местата от 9-о до 16-о място българският отбор първо загуби от Унгария с 29:45. След това постигна победа над Хонконг с 45:41, но в последния си двубой допусна минимално поражение от Казахстан с 44:45.

Така българският тим приключи участието си на 14-а позиция в крайното класиране.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Леле...

    1 0 Отговор
    Кви сабльорки познавам, и отборни, и индивидуални...

    19:19 29.03.2026

