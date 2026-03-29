Отборът на България на сабя за жени завърши на 14-о място за СК

Женският национален отбор на България на сабя завърши на 14-о място на турнира от Световната купа по фехтовка в Ташкент. В надпреварата участваха 20 отбора, като от първите десет в световната ранглиста отсъстваше единствено лидерът Франция, предава БТА.

В състав Йоана Илиева, Вероника Василева, Емма Нейкова и Белослава Иванова българките започнаха директно от втория кръг, където жребият ги изправи срещу силния тим на Италия. Националките отстъпиха с 33:45.

В срещите за разпределение на местата от 9-о до 16-о място българският отбор първо загуби от Унгария с 29:45. След това постигна победа над Хонконг с 45:41, но в последния си двубой допусна минимално поражение от Казахстан с 44:45.

Така българският тим приключи участието си на 14-а позиция в крайното класиране.