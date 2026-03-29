Стилияна Николова взе сребро в София

Стилияна Николова спечели сребърен медал, а Ева Брезалиева завърши на шеста позиция в индивидуалния многобой на Световната купа по художествена гимнастика, която се проведе в Арена 8888, предава БТА. Николова събра общо 116.200 точки, след стабилни изпълнения на обръч, топка и бухалки, но допусна неточности в съчетанието си с лента. Така тя за втора поредна година печели сребро пред родна публика в София, като същевременно добави и първите си точки за олимпийската ранглиста за Игрите в Летни олимпийски игри 2028.
Възпитаничката на Валентина Иванова се класира за финалите и на четирите уреда – с трети резултат на обръч, първи на топка, втори на бухалки и осми на лента.
От своя страна Брезалиева събра 111.150 точки и ще участва на два финала – на бухалки, където е с трети резултат, и на лента, където се нареди шеста. На топка тя остана девета и е първа резерва за финала.
Турнирът бе първо голямо състезание за сезона и за двете българки. Шампионка в многобоя за втора поредна година стана Таисия Онофричук със 116.600 точки, а бронзът отиде при София Рафаели с 115.700.
В челната шестица попаднаха още Алина Харнаско и Мейтал Сумкин. В надпреварата участваха общо 89 гимнастички от 52 държави.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
