Новини
Спорт »
Други спортове »
Стилияна Николова взе сребро в София

29 Март, 2026 20:31 1 355 5

  • художествена гимнастика-
  • софия-
  • световна купа-
  • стиляна-
  • николова

Снимка: БГНЕС
Калин Каменов Автор във Fakti.bg

Стилияна Николова спечели сребърен медал, а Ева Брезалиева завърши на шеста позиция в индивидуалния многобой на Световната купа по художествена гимнастика, която се проведе в Арена 8888, предава БТА. Николова събра общо 116.200 точки, след стабилни изпълнения на обръч, топка и бухалки, но допусна неточности в съчетанието си с лента. Така тя за втора поредна година печели сребро пред родна публика в София, като същевременно добави и първите си точки за олимпийската ранглиста за Игрите в Летни олимпийски игри 2028.

Възпитаничката на Валентина Иванова се класира за финалите и на четирите уреда – с трети резултат на обръч, първи на топка, втори на бухалки и осми на лента.

От своя страна Брезалиева събра 111.150 точки и ще участва на два финала – на бухалки, където е с трети резултат, и на лента, където се нареди шеста. На топка тя остана девета и е първа резерва за финала.

Турнирът бе първо голямо състезание за сезона и за двете българки. Шампионка в многобоя за втора поредна година стана Таисия Онофричук със 116.600 точки, а бронзът отиде при София Рафаели с 115.700.

В челната шестица попаднаха още Алина Харнаско и Мейтал Сумкин. В надпреварата участваха общо 89 гимнастички от 52 държави.


България
Поставете оценка:
Оценка 4.4 от 7 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Оставка

    9 9 Отговор
    Най некадърната от некъдърните,насила бутат това недоразумение

    Коментиран от #2

    20:52 29.03.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Гориил

    3 0 Отговор
    Винаги съм се възхищавал на българската гимнастика от световна класа.

    22:44 29.03.2026

  • 4 БайТиквун

    3 0 Отговор
    ох на дядууу ......

    22:54 29.03.2026

  • 5 БейбиФейс

    1 0 Отговор
    тая не пораства !

    00:13 30.03.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове