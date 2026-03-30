Хулио Веласкес: Веднага усетих, че съм желан в Левски и че двете страни, искаме заедно да направим нещо голямо

30 Март, 2026 11:57 639 3

Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Хулио Веласкес е име, което носи със себе си модерно виждане за футбола, дисциплина и ясна философия на играта. Начело на Левски, испанският специалист се стреми да изгради отбор, който не само печели, но и впечатлява със стил и характер на терена. Пред „Мач Телеграф“ той говори за предизвикателствата пред клуба, адаптацията му към българския футбол, както и за визията му за бъдещето на „сините“.

- Помните ли първите съвети, които ви дадоха Наско Сираков и Даниел Боримиров, след като поехте Левски?
- По-скоро не може да се говори за съвети, а за най-нормални разговори, базирани на взаимно уважение и от двете страни. Винаги съм отличавал и връзката ми с ръководството, в която винаги нормално са протичали процесите.

- Вие сте вторият испанец, който поема Левски. Първият е Хосе Мурсия. Познавате ли го, обадихте ли му, за да го разпитате за Левски?
- Нямам честта, да го познавам и да съм говорил с него. Но, да знам, че е бил треньор на Левски. Но аз към всички треньори, независимо от каква националност са, изпитвам изключително голямо уважение.

- Какво знаехте за Левски преди да дойдете в клуба и какво ви направи най-силно впечатление, че е по-различно от другите места, където сте работил?
- Когато получих предложение да дойда, един от факторите, които наклониха везните да приема предложението, беше историята на тази институция, каквато е Левски. Също така фенската маса, която стои зад клуба, което считам за нещо изключително важно. А и още от първите разговори, усетих, че съм желан и че двете страни, искаме заедно да направим нещо голямо.

- А имаше ли нещо, което ви изненада?
- Опитвам се да съм много балансиран в изказванията си в моментите, в които анализирам нещата. Извън нещата, които стават на терена, изненада ме огромният брой привърженици, които има Левски. Нещо фундаментално в този спорт е страстта. И това много ме впечатли. Това е нещо, което трябва да ни накара да се чувстваме изключително отговорни, както нас – треньорите, така и футболистите. Защото нито една тренировка не може да е за нас просто следващата и нито един мач не може да е просто следващият. Трябва да сме наясно, че с нашите постъпки, а вследствие от тях и с начина, по който се представяме, можем да генерираме много хубави емоции в хората. И това ме кара да се чувствам привилегирован.

- Преди 29 години, когато сте бил едва на 15, сте станал треньор на детския отбор на Сан Николас. Какво помните от онези години?
- Започнах в професията много млад. За България това може би не е много характерно, но в други държави го има. Тогава и самият аз тренирах и играех футбол. Спомените ми са, че бях едно момче с желание, глад за изява и страст, които и досега притежавам Както и със стремеж винаги да правя нещата по най-добрия начин, знаейки, разбира се, че често допускам и грешки. Но може би съм и малко по-прагматичен и се фокусирам в размисли върху настоящето, а не чак толкова върху миналото.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Алфа шегаджия 🃏

    6 0 Отговор
    Напънала се планината и родила едно голямо 💩

    12:14 30.03.2026

  • 2 СЪБРАЛИ СЕ ДВАМА

    1 0 Отговор
    Във една орбита и си говорят. Вярно е със какъв се събереш такъв ставаш. Наситу борчето туп и шиш. И ОЩЕ НИЩО НЕ СИ НАПРАВИЛ. НЕ КАЗВАЙ ХОП ПРЕДИ ДА СКОЧИШ. И ПИЛЦИТЕ СЕ БРОЯТ НА ЕСЕН. СЕГА НА ПРОЛЕТ.

    12:33 30.03.2026

  • 3 Трол

    1 0 Отговор
    Като например една голяма калъфка.

    13:20 30.03.2026

