Оскар Пиастри: Мерцедес не са непобедими във Формула 1 този сезон

4 Април, 2026 09:23 722 0

"Миналият сезон ни показа, че дори най-бързият болид не гарантира автоматично успех", сподели пилотът на Макларън

Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Австралийският талант на Макларън, Оскар Пиастри, изрази увереност, че доминацията на Мерцедес във Формула 1 може да бъде разклатена през настоящата кампания. Въпреки че германският тим оглавява класирането при конструкторите със завидните 135 точки, а младият Кими Антонели води индивидуалната надпревара със 73 пункта, Пиастри вярва, че битката за върха далеч не е приключила.

„Разбира се, че можем да победим Мерцедес тази година! Миналият сезон ни показа, че дори най-бързият болид не гарантира автоматично успех. В Япония демонстрирахме отлична стратегия и скорост, което ни даде увереност, че сме на прав път. Успях да задържа Джордж Ръсел зад себе си за известно време – това беше истински стимул за целия екип. Въпреки перфектното ни представяне, все още изоставаме с 15 секунди, което ясно показва, че има още какво да наваксваме. Вярвам, че с още повече труд и отдаденост можем да обърнем развоя на шампионата“, сподели Пиастри пред RacingNews365.

В последното състезание за Голямата награда на Япония, Пиастри се качи на подиума, финиширайки втори, но Мерцедес продължава да диктува темпото в отборното класиране. Въпреки това, австралиецът е категоричен, че сезонът е дълъг и всичко може да се промени.


