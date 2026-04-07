Антонели влезе в историята на Формула 1

7 Април, 2026 07:59 1 359 1

Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова

Андреа Кими Антонели влезе в историята на Формула 1, превръщайки се в едва десетия пилот, спечелил първите си две победи в поредни състезания. След триумфа в Китай през март, италианецът покори и Гран При на Япония, нареждайки се до легенди като Алберто Аскари, Найджъл Менсъл и Люис Хамилтън.

В момента Антонели е пред прага на още по-значимо постижение. Само Деймън Хил и Мика Хакинен са успявали да запишат първите си три успеха в три последователни старта. Младият пилот ще има златния шанс да изравни този рекорд по време на предстоящата Гран При на Маями в началото на май.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 РЕАЛИСТ

    3 0 Отговор
    Пилците се броят наесен. Нека спечели Гранд При на Маями, пък тогава ще го възхваляваме.

    08:16 07.04.2026

