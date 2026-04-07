Андреа Кими Антонели влезе в историята на Формула 1, превръщайки се в едва десетия пилот, спечелил първите си две победи в поредни състезания. След триумфа в Китай през март, италианецът покори и Гран При на Япония, нареждайки се до легенди като Алберто Аскари, Найджъл Менсъл и Люис Хамилтън.

В момента Антонели е пред прага на още по-значимо постижение. Само Деймън Хил и Мика Хакинен са успявали да запишат първите си три успеха в три последователни старта. Младият пилот ще има златния шанс да изравни този рекорд по време на предстоящата Гран При на Маями в началото на май.