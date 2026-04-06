Формула 1 може да премахне хибридите

6 Април, 2026 16:30

Според информация на германското издание Auto Motor und Sport, все повече производители настояват за постепенно отпадане на хибридните технологии в периода след 2030 година

Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев — Автор във Fakti.bg

Формула 1 може да се изправи пред нова сериозна промяна в концепцията на задвижващите системи след края на настоящия регулаторен цикъл. Според информация на германското издание Auto Motor und Sport, все повече производители настояват за постепенно отпадане на хибридните технологии в периода след 2030 година.

Хибридната ера в Формула 1 започна през 2014 г. и оттогава насам претърпя значителни развития. Последната еволюция увеличи ролята на електрическата енергия, която към момента осигурява около 50% от общата мощност на силовите агрегати. Въпреки това, новите регулации срещнаха критики от различни страни, което вече поставя под въпрос дългосрочното им бъдеще.

Очакванията са настоящите правила да останат в сила за стандартния петгодишен период, преди да бъдат заменени от нова концепция. На този етап водещата идея е завръщане към по-традиционни двигатели – 2.4-литрови V8, познати от периода 2006–2013 година.

Разликата този път обаче ще бъде съществена. Вместо атмосферни агрегати, новите V8 двигатели вероятно ще бъдат оборудвани с турбокомпресори, което ще позволи на спорта да запази технологична връзка с автомобилната индустрия. Ключов фактор за тази промяна са устойчивите горива, които вече са задължителни и отварят вратата за по-големи и мощни двигатели, без компромис с екологичните цели.

Ако тези планове се реализират, Формула 1 може да направи крачка назад към по-зрелищния звук и характер на двигателите от миналото, но с модерен технологичен облик, съобразен с изискванията на бъдещето.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм.

  • 1 РЕАЛИСТ

    9 1 Отговор
    Най-после им дойде акъла. Това искат феновете на Формулата от години. Nice!!!

    17:00 06.04.2026

