Спортът по ТВ в събота (4 април)

4 Април, 2026 10:51 1 405 0

  • спортът по тв-
  • тв-
  • футбол-
  • снукър-
  • програмата-
  • тенис

Ето какво може да гледата по телевизията днес

Тихомир Шумов

13.00 Тенис: турнир в Букурещ - МАХ Спорт 1

13.00 Ски алпинизъм: Световна купа във Вилар, спринт - Евроспорт 2

14.00 Футбол: Кайзерслаутерн – Фортуна - Нова спорт

14.00 Футбол: Арминия Билефелд – Дармщад - Диема спорт 3

14.30 Футбол: Арда Кърджали – Монтана - Диема спорт

14.45 Футбол: Манчестър Сити – Ливърпул - Диема спорт 2

15.00 Футбол: Реал Сосиедад – Леванте - МАХ Спорт 4

15.00 Тенис: турнир в Маракеш - МАХ Спорт 2

15.00 Снукър: Тур чемпиъншип - Евроспорт 1

16.00 Футбол: Сасуоло – Каляри - МАХ Спорт 3

16.30 Футбол: Вердер Бремен – Лайпциг - Нова спорт

16.30 Футбол: Фрайбург – Байерн Мюнхен - Диема спорт 3

16.30 Колоездене: ГП на Мигел Индурайн - Евроспорт 2

17.00 Футбол: Ботев Пловдив – Спартак Варна - Диема спорт

17.15 Футбол: Майорка – Реал Мадрид - МАХ Спорт 4

17.30 Футбол: ПСВ Айндховен – Утрехт - Ринг тв

19.00 Футбол: Верона – Фиорентина МАХ Спорт 3

19.15 Футбол: Челси – Порт Вейл - Диема спорт 2

19.30 Футбол: Берое Стара Загора – ЦСКА - Диема спорт

19.30 Футбол: Бетис – Еспаньол МАХ Спорт 4

19.30 Футбол: Щутгарт – Борусия Дортмунд - Диема спорт 3

19.45Футбол: АЗ Алкмаар – Фортуна - Ринг тв

20.00 Футбол: Брест – Рен - Нова спорт

20.00 Голф: PGA тур, Открито първенство на Тексас - Евроспорт 2

21.00 Футбол: Ал Хилал – Ал Таавон - МАХ Спорт 2

21.00 Снукър: Тур чемпиъншип - Евроспорт 1

21.30 Футбол: Динамо Дрезден – Херта Диема спорт 2

21.45 Футбол: Лацио – Парма - МАХ Спорт 3

22.00 Футбол: Атлетико Мадрид – Барселона - МАХ Спорт 4

22.00 Футбол: Саутхемптън – Арсенал - Диема спорт 3

22.00 Футбол: Аякс – Твенте - Ринг тв

22.00 Тенис: турнир в Хюстън - МАХ Спорт 1

22.05 Футбол: Лил – Ланс - Нова спорт

23.45 Футбол: Порто – Фамаликао - Ринг тв


Подобни новини


