Спортът по ТВ в събота (4 април)

13.00 Тенис: турнир в Букурещ - МАХ Спорт 1
13.00 Ски алпинизъм: Световна купа във Вилар, спринт - Евроспорт 2
14.00 Футбол: Кайзерслаутерн – Фортуна - Нова спорт
14.00 Футбол: Арминия Билефелд – Дармщад - Диема спорт 3
14.30 Футбол: Арда Кърджали – Монтана - Диема спорт
14.45 Футбол: Манчестър Сити – Ливърпул - Диема спорт 2
15.00 Футбол: Реал Сосиедад – Леванте - МАХ Спорт 4
15.00 Тенис: турнир в Маракеш - МАХ Спорт 2
15.00 Снукър: Тур чемпиъншип - Евроспорт 1
16.00 Футбол: Сасуоло – Каляри - МАХ Спорт 3
16.30 Футбол: Вердер Бремен – Лайпциг - Нова спорт
16.30 Футбол: Фрайбург – Байерн Мюнхен - Диема спорт 3
16.30 Колоездене: ГП на Мигел Индурайн - Евроспорт 2
17.00 Футбол: Ботев Пловдив – Спартак Варна - Диема спорт
17.15 Футбол: Майорка – Реал Мадрид - МАХ Спорт 4
17.30 Футбол: ПСВ Айндховен – Утрехт - Ринг тв
19.00 Футбол: Верона – Фиорентина МАХ Спорт 3
19.15 Футбол: Челси – Порт Вейл - Диема спорт 2
19.30 Футбол: Берое Стара Загора – ЦСКА - Диема спорт
19.30 Футбол: Бетис – Еспаньол МАХ Спорт 4
19.30 Футбол: Щутгарт – Борусия Дортмунд - Диема спорт 3
19.45Футбол: АЗ Алкмаар – Фортуна - Ринг тв
20.00 Футбол: Брест – Рен - Нова спорт
20.00 Голф: PGA тур, Открито първенство на Тексас - Евроспорт 2
21.00 Футбол: Ал Хилал – Ал Таавон - МАХ Спорт 2
21.00 Снукър: Тур чемпиъншип - Евроспорт 1
21.30 Футбол: Динамо Дрезден – Херта Диема спорт 2
21.45 Футбол: Лацио – Парма - МАХ Спорт 3
22.00 Футбол: Атлетико Мадрид – Барселона - МАХ Спорт 4
22.00 Футбол: Саутхемптън – Арсенал - Диема спорт 3
22.00 Футбол: Аякс – Твенте - Ринг тв
22.00 Тенис: турнир в Хюстън - МАХ Спорт 1
22.05 Футбол: Лил – Ланс - Нова спорт
23.45 Футбол: Порто – Фамаликао - Ринг тв
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА