Симеон Николов блести в Русия: Локомотив Новосибирск с драматична победа над Зенит и крачка към финала

4 Април, 2026 12:18 1 477 7

Представянето му бе оценено с най-високата оценка в мача

Симеон Николов блести в Русия: Локомотив Новосибирск с драматична победа над Зенит и крачка към финала
Снимка: БГНЕС
Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Българският талант Симеон Николов изведе Локомотив (Новосибирск) до впечатляващ успех като гост срещу действащия шампион на Русия - Зенит (Казан) – 3:2 (21:25, 25:20, 25:22, 22:25, 15:13) в първия полуфинален сблъсък от руската Суперлига.

Под ръководството на опитния треньор Пламен Константинов, момчетата от Новосибирск демонстрираха характер и воля, като се пребориха за победата в изключително оспорван двубой.

Симеон Николов бе сред ключовите фигури на терена – българският национал се отличи с 5 точки, включително един блок, и впечатляваща 67% успеваемост в атака. Представянето му бе оценено с най-високата оценка в мача – 7.5, което подчертава огромния му принос за успеха на тима.

След този триумф Локомотив поведе в полуфиналната серия, която се играе до три победи от възможни пет срещи.

Следващият двубой ще се проведе в неделя, този път пред ентусиазираната публика в Новосибирск.


Подобни новини


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

    Няма никакъв блясък в това да се продадеш за да забавляваш поддръжниците на един терористичен режим, който убива и отвлича деца. Никакви пари и слава не си струват този позор.

    13:13 04.04.2026

  • 4 Веспасиан

    4 3 Отговор
    Парите не миришат. Хората обаче, смърдят.

    14:42 04.04.2026

  • 5 Дада

    3 3 Отговор
    Абе нали уж имаше санкции европейци да не ходят в Русия а тоя чак се бори за техен тим ? Значи аз не мога да ида до Москва и чрез аирбнб да си запазя апартамент а за тоя може ...да е..Б..а и гну.сния болшевишки ЕССР лицемери еврог.ей.ски

    14:45 04.04.2026

  • 6 Петко Р. Славейков

    6 3 Отговор
    Руский цар е на земята

    най-велик, над всички пръв,

    русците са наши братя,

    наша плът и наша кръв.



    Кат Русия няма втора

    тъй могъща на света;

    тя е нашата подпора,

    тя е нашта висота!



    Руска сила, руска воля,

    руска кръв и руский пот

    ще избавят от неволя

    наший падналий народ.



    Бог поддържа крепка мишца

    и ръка спасителна;

    той е вложил ней в десница

    сабя отмъстителна.



    Нам Русия е надежда,

    руский цар е наший спас —

    никой друг не ни поглежда,

    не помисля зарад нас.



    Немци, френци, англичани

    наши са враждебници,

    дружни с нашите тирани,

    с нашите изедници.



    Спекуланти са омразни —

    интерес им покажи,

    че да виж дела проказни

    и чифутски в тях лъжи.



    Род и вяра е идея

    за Русия най-света;

    нейний подвиг е за нея —

    благородна й целта.



    Със Русия днес съгласни

    да застанем брат до брат

    и да станем сопричастни

    в този неин подвиг свят.



    Долу всички спекуланти,

    да сломи се техний рог;

    да смирят ся интриганти,

    да живее руский бог!

    15:02 04.04.2026

  • 7 Стеф

    0 0 Отговор
    Следващият мач не е ли отново в Казан?

    15:51 04.04.2026

