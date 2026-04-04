Симеон Николов блести в Русия: Локомотив Новосибирск с драматична победа над Зенит и крачка към финала

Българският талант Симеон Николов изведе Локомотив (Новосибирск) до впечатляващ успех като гост срещу действащия шампион на Русия - Зенит (Казан) – 3:2 (21:25, 25:20, 25:22, 22:25, 15:13) в първия полуфинален сблъсък от руската Суперлига.
Под ръководството на опитния треньор Пламен Константинов, момчетата от Новосибирск демонстрираха характер и воля, като се пребориха за победата в изключително оспорван двубой.
Симеон Николов бе сред ключовите фигури на терена – българският национал се отличи с 5 точки, включително един блок, и впечатляваща 67% успеваемост в атака. Представянето му бе оценено с най-високата оценка в мача – 7.5, което подчертава огромния му принос за успеха на тима.
След този триумф Локомотив поведе в полуфиналната серия, която се играе до три победи от възможни пет срещи.
Следващият двубой ще се проведе в неделя, този път пред ентусиазираната публика в Новосибирск.
