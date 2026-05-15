Обвиненият в изнасилване футболист: Невинен съм, лъжецът също може да съсипе живот

Бившият халф на Еспаньол Алваро Агуадо категорично отрече обвиненията, че е изнасилил служителка на клуба. 30-годишният футболист публикува видеообръщение, в което представи своята гледна точка за събитията.

„Вече година животът ми е в застой и оттогава не мога да упражнявам професията си заради изключително тежко обвинение“, заяви Агуадо.

Той подчерта, че голяма част от публично разпространяваната информация не отразява детайлите, които по думите му вече са част от материалите по делото.

„Не се говори за това, което са видели преките свидетели, дали показания в съда. Не се споменават несъответствията и необяснимите празноти в изявлението на пострадалата, противоречията между нейната версия и показанията на присъствалите свидетели, както и първоначалните медицински заключения, които потвърждават, че не е имало нито един признак на насилие“, отбеляза Агуадо.

Бившият играч на Еспаньол смята, че ако обществеността беше запозната с всички факти, които вече са приложени към делото, „би разбрала, че реалността е много по-различна от наратива, който се разпространява“.

Агуадо изрази надежда, че съдебният процес ще се състои възможно най-скоро, тъй като именно там, по думите му, „ще бъдат дълбоко анализирани фактите, доказателствата и свидетелствата, и ще стане известна истината за случилото се и кой всъщност е жертвата“.

„Има престъпления и тези, които ги извършват, трябва да носят отговорност. Както този, който извършва насилие, така и този, който лъже, защото и двамата могат да съсипят нечий живот. И никой не заслужава да живее в страх – нито жена, подложена на нападение, нито мъж, който е лъжливо обвинен“, каза футболистът.

Агуадо смята, че подобни случаи хвърлят сянка върху „борбата на жените, които наистина са претърпели насилие и заслужават защита, доверие и уважение“. На тези, които го обвиняват в момента, без да знаят всички факти, той пожела едно – „никога нито те, нито техните близки да не преживяват нещо подобно“.