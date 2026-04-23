Симеон Николов се контузи при загуба на Локомотив Новосибирск срещу Зенит Санкт Петербург

23 Април, 2026 20:27 875 2

Снимка: БГНЕС
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Волейболната драма в руското първенство се разигра с пълна сила, след като Локомотив Новосибирск отстъпи с 2:3 гейма (25:20, 25:21, 18:25, 18:25, 12:15) при гостуването си на Зенит Санкт Петербург във втория плейофен сблъсък за бронзовите медали.

Българският разпределител Симеон Николов преживя неприятен момент, след като получи травма по време на третия гейм. Това наложи спешна намеса от страна на старши треньора Пламен Константинов, който бе принуден да направи смяна и да извади Николов от игра.

Локомотив започна срещата вихрено и поведе с 2:0 гейма, но отсъствието на ключовия българин се оказа решаващо. Домакините от Зенит се възползваха от ситуацията и обърнаха развоя на мача, изравнявайки серията на 1:1 победи.

Битката за третото място в руската волейболна Суперлига продължава с нов двубой на 26 април, когато Локомотив ще приеме Зенит в Новосибирск.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Он Ончов

    1 0 Отговор
    Ами явно не си е пил пробиотика

    20:34 23.04.2026

  • 2 Перо

    0 0 Отговор
    Нито един от това семейство не е работил за БГ,/изключвам участия в редки национални срещи/, а образованието им е нулево! Селски тарикати! Голяма грешка на Радев!

    01:21 24.04.2026

