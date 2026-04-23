Симеон Николов се контузи при загуба на Локомотив Новосибирск срещу Зенит Санкт Петербург

Волейболната драма в руското първенство се разигра с пълна сила, след като Локомотив Новосибирск отстъпи с 2:3 гейма (25:20, 25:21, 18:25, 18:25, 12:15) при гостуването си на Зенит Санкт Петербург във втория плейофен сблъсък за бронзовите медали.

Българският разпределител Симеон Николов преживя неприятен момент, след като получи травма по време на третия гейм. Това наложи спешна намеса от страна на старши треньора Пламен Константинов, който бе принуден да направи смяна и да извади Николов от игра.

Локомотив започна срещата вихрено и поведе с 2:0 гейма, но отсъствието на ключовия българин се оказа решаващо. Домакините от Зенит се възползваха от ситуацията и обърнаха развоя на мача, изравнявайки серията на 1:1 победи.

Битката за третото място в руската волейболна Суперлига продължава с нов двубой на 26 април, когато Локомотив ще приеме Зенит в Новосибирск.