Днес се прощаваме с легендарния Борислав Михайлов

България отдава последна почит на една от най-емблематичните фигури в историята на родния футбол – Борислав Михайлов.
Поклонението пред легендарния вратар и капитан на „златното поколение“ ще се състои днес от 13:30 часа в столичния храм „Света София“, където близки, приятели и почитатели ще могат да се сбогуват с него. Михайлов ни напусна на 63-годишна възраст, след като не успя да се възстанови от тежките последствия на прекаран инсулт.
Борислав Михайлов остава в историята като лидерът, който изведе националния отбор до историческото четвърто място в света на Мондиала в САЩ през 1994 г. Под ръководството на Димитър Пенев той вдъхна увереност на цяла една нация със своите решителни намеси под рамката. Със своите 102 мача за държавния тим и приза Футболист №1 на България за 1986 г., той се превърна в истинска икона. Между 2005 и 2024 година Михайлов заемаше и поста президент на Българския футболен съюз.
Кариерата му на клубно ниво бе не по-малко впечатляваща, преминавайки през грандове като Левски, Ботев, Славия, както и чуждестранните Белененсеш, Мюлуз, Рединг и Цюрих. Той бе трикратен шампион на страната и носител на купата, продължавайки семейната традиция на своя баща – легендарния Бисер Михайлов, и предавайки щафетата на сина си Николай. Днес футболният свят притихва в знак на признателност към всичко, което Капитана даде на играта.
Поклон пред паметта му!
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Че и в
Коментиран от #40
12:11 04.04.2026
5 Специалиста
12:14 04.04.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Аз пък го помня като:
Михайлов беше „вкопчен“ в поста шеф на БФС, защото контролът му даваше:
Политическо влияние във футболните среди.
Възможност за разпределяне на финанси и позиции на хора, лоялни към него.
Иначе като млад беше красавец и изключителен вратар!!!
Но после се изложи много.
Мир на праха му!
Никой не е безгрешен!
Да го помним с добро!!
Коментиран от #23
12:29 04.04.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 ВСИЧКИ СМЕ НАТАМ
12:44 04.04.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Почивай в мир,Боби
12:53 04.04.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Коки
Коментиран от #45
13:10 04.04.2026
17 разбор
До коментар #6 от "Сзо":При всяка смърт на публична личност лапачите около тях ги обхваща неописуем ентусиазъм.Не зная защо е така но е практика.Започват първо с предложения за кръщаване на улици,стадиони,училища,зали,та се стигне до паметници.Така ли е?Така е.Примери-много.Не,не съм привърженик на футбола.Може би поради грубостта,фалшивите отсъждания от съдиите и простащината на запалянковците.А Боби да почива в мир.Така или иначе се разписа в историята на футболна България.Очакваме и други да го направят в бъдеще.Визирам лятото на 1994 година.
13:10 04.04.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 подбор на кадри
До коментар #8 от "Аз пък го помня като:":Нали за това бяха монтирани със Стефка,за да има благоприятни условия за крадене.Те само подписваха каквото им пробутат.
13:20 04.04.2026
24 ☢️☢️☢️☢️
До коментар #15 от "От злоба се давят":Защо всеки си има право на глас и мнение. Аз нищо не пиша защото не се интересувам от спорт . Но другите нека се изкажат каво мислят за него.
13:22 04.04.2026
25 Условие
Ще го позлатя.
13:29 04.04.2026
26 Почна работа в кауфланд
До коментар #20 от "ЩО да се лажиме?":Намести цялата рода в рекламите по радиото и един път не го видях да си стои на работното място в кауфланда........
13:30 04.04.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 пфу
Коментиран от #29, #43
13:32 04.04.2026
29 А за тебе
До коментар #28 от "пфу":Няма и толкова Яж му краката на Боби
13:34 04.04.2026
30 За мъртъв или добро или нищо
До коментар #27 от "истината":отворковци, като си отворите устите само змии и гущери бълвате......
13:36 04.04.2026
31 Не разбирам защо като казах, че Гонзо е
Коментиран от #32
13:37 04.04.2026
32 Щото
До коментар #31 от "Не разбирам защо като казах, че Гонзо е":Не спряхте да плюете по светлата памет на Боби! Прочетох ти коментара преди да го изтрият и не се прави на света вода ненапита.Подиграваш се и на Георги Иванов
Коментиран от #34, #38
13:41 04.04.2026
33 Ванк0-1
Коментиран от #35, #41
13:44 04.04.2026
34 🏴☠️🏴☠️🏴☠️
До коментар #32 от "Щото":Защо да не пише какво мисли бе за героят от куклено шоу . С този прякор само към смях избива. А нещо се говореше,че тоя няма диплома от гимназия . Всеки има право мнение и коментар ако не прекалява . Аз не коментирам не гледа футбол или някакъв друг спорт за мене е загуба на време .
14:10 04.04.2026
35 Гост
До коментар #33 от "Ванк0-1":То Биг няма и няма и да има никога . Но това е друг въпрос .
14:11 04.04.2026
36 Бат Венце Сикаджията
14:11 04.04.2026
37 ПРОГРЕСИВЕН ЗАПАЛЯНКО
СЕГА НАЙ МНОГО ПЛАЧАТ ЗА „НЕВЕРОЯТНИЯ”
ТЕЗИ НА КОИТО ТОЗИ
ИМ ПУСКАШЕ СЪЛЗО ТВОРЕН ГАЗ
ПРЕД НАЦ.СТАДИОН ПО ВРЕМЕ НА ПРОТЕСТА...
14:27 04.04.2026
38 Какво лошо
До коментар #32 от "Щото":Да кажеш истината.
Или истината е неудобна за някого и затова реагират така
14:37 04.04.2026
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 Иво
До коментар #4 от "Че и в":Ти по добър Христянин ли си?
15:13 04.04.2026
41 Иво
До коментар #33 от "Ванк0-1":Евала чорбар.
15:17 04.04.2026
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 Не бе човек а вайпир
До коментар #28 от "пфу":Продаде душата си за пари и власт. От пукница умря тоя на снимката. Колкото и да триете, черната му страна по тежи от белята.
18:24 04.04.2026
44 дребните душици
20:39 04.04.2026
45 Този коментар е премахнат от модератор.