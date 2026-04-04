Днес се прощаваме с легендарния Борислав Михайлов

България отдава последна почит на една от най-емблематичните фигури в историята на родния футбол – Борислав Михайлов.

Поклонението пред легендарния вратар и капитан на „златното поколение“ ще се състои днес от 13:30 часа в столичния храм „Света София“, където близки, приятели и почитатели ще могат да се сбогуват с него. Михайлов ни напусна на 63-годишна възраст, след като не успя да се възстанови от тежките последствия на прекаран инсулт.

Борислав Михайлов остава в историята като лидерът, който изведе националния отбор до историческото четвърто място в света на Мондиала в САЩ през 1994 г. Под ръководството на Димитър Пенев той вдъхна увереност на цяла една нация със своите решителни намеси под рамката. Със своите 102 мача за държавния тим и приза Футболист №1 на България за 1986 г., той се превърна в истинска икона. Между 2005 и 2024 година Михайлов заемаше и поста президент на Българския футболен съюз.

Кариерата му на клубно ниво бе не по-малко впечатляваща, преминавайки през грандове като Левски, Ботев, Славия, както и чуждестранните Белененсеш, Мюлуз, Рединг и Цюрих. Той бе трикратен шампион на страната и носител на купата, продължавайки семейната традиция на своя баща – легендарния Бисер Михайлов, и предавайки щафетата на сина си Николай. Днес футболният свят притихва в знак на признателност към всичко, което Капитана даде на играта.

Поклон пред паметта му!