Днес се прощаваме с легендарния Борислав Михайлов

4 Април, 2026 11:49 2 448 45

Поклонението е от 13:30 часа в столичния храм „Света София“

Dnес се прощаваме с легендарния Борислав Михайлов - 1
Снимка: БГНЕС
Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

България отдава последна почит на една от най-емблематичните фигури в историята на родния футбол – Борислав Михайлов.

Поклонението пред легендарния вратар и капитан на „златното поколение“ ще се състои днес от 13:30 часа в столичния храм „Света София“, където близки, приятели и почитатели ще могат да се сбогуват с него. Михайлов ни напусна на 63-годишна възраст, след като не успя да се възстанови от тежките последствия на прекаран инсулт.

Борислав Михайлов остава в историята като лидерът, който изведе националния отбор до историческото четвърто място в света на Мондиала в САЩ през 1994 г. Под ръководството на Димитър Пенев той вдъхна увереност на цяла една нация със своите решителни намеси под рамката. Със своите 102 мача за държавния тим и приза Футболист №1 на България за 1986 г., той се превърна в истинска икона. Между 2005 и 2024 година Михайлов заемаше и поста президент на Българския футболен съюз.

Кариерата му на клубно ниво бе не по-малко впечатляваща, преминавайки през грандове като Левски, Ботев, Славия, както и чуждестранните Белененсеш, Мюлуз, Рединг и Цюрих. Той бе трикратен шампион на страната и носител на купата, продължавайки семейната традиция на своя баща – легендарния Бисер Михайлов, и предавайки щафетата на сина си Николай. Днес футболният свят притихва в знак на признателност към всичко, което Капитана даде на играта.

Поклон пред паметта му!


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Че и в

    24 5 Отговор
    в църква ще го носят , и то в "Света София" този християнин , спазвал всички Божии заповеди....

    Коментиран от #40

    12:11 04.04.2026

  • 5 Специалиста

    27 5 Отговор
    Това поколение беше уникално. Възпитано да тича, държавата впрегна всички ресурси за да ги научи да играят, да пият и да бягат. На училище не ходеха. Главите им си останаха там някъде между 5-8-ми клас. И когато дойде време да ръководят и трябва глава, резултата е налице. Всичко което държавата изгради те го унищожиха. Защо, защото за да командваш трябва глава. Но карай да върви, "всичко е точно"! Нека почива в Мир. Сега може да е някъде с Трифон и Пената на мезе и на ракия.

    12:14 04.04.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Аз пък го помня като:

    34 1 Отговор
    Президент на БФС от 2005 до 2021 г. – над 15 години, което е изключително дълго във футболните организации. Това дълго управление доведе до консерватизъм и липса на реформи, защото новите идеи и прозрачни практики трудно пробиват в една затворена структура.
    Михайлов беше „вкопчен“ в поста шеф на БФС, защото контролът му даваше:
    Политическо влияние във футболните среди.
    Възможност за разпределяне на финанси и позиции на хора, лоялни към него.
    Иначе като млад беше красавец и изключителен вратар!!!
    Но после се изложи много.
    Мир на праха му!
    Никой не е безгрешен!
    Да го помним с добро!!

    Коментиран от #23

    12:29 04.04.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 ВСИЧКИ СМЕ НАТАМ

    14 0 Отговор
    Това е единственото сигурно нещо в живота.

    12:44 04.04.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Почивай в мир,Боби

    14 6 Отговор
    Златно българско момче

    12:53 04.04.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Коки

    11 2 Отговор
    Беше добър човек, но мноо флекаше последните години. Вече е на едно по-добро място, заедно със звездните си колеги. Почивай в мир Боби..

    Коментиран от #45

    13:10 04.04.2026

  • 17 разбор

    4 2 Отговор

    До коментар #6 от "Сзо":

    При всяка смърт на публична личност лапачите около тях ги обхваща неописуем ентусиазъм.Не зная защо е така но е практика.Започват първо с предложения за кръщаване на улици,стадиони,училища,зали,та се стигне до паметници.Така ли е?Така е.Примери-много.Не,не съм привърженик на футбола.Може би поради грубостта,фалшивите отсъждания от съдиите и простащината на запалянковците.А Боби да почива в мир.Така или иначе се разписа в историята на футболна България.Очакваме и други да го направят в бъдеще.Визирам лятото на 1994 година.

    13:10 04.04.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 подбор на кадри

    13 1 Отговор

    До коментар #8 от "Аз пък го помня като:":

    Нали за това бяха монтирани със Стефка,за да има благоприятни условия за крадене.Те само подписваха каквото им пробутат.

    13:20 04.04.2026

  • 24 ☢️☢️☢️☢️

    5 1 Отговор

    До коментар #15 от "От злоба се давят":

    Защо всеки си има право на глас и мнение. Аз нищо не пиша защото не се интересувам от спорт . Но другите нека се изкажат каво мислят за него.

    13:22 04.04.2026

  • 25 Условие

    5 8 Отговор
    Който спаси ДВЕ ДУЗПИ(!!!)?на Четвърт финал на Свтовно ЗА БЪЛГАРИЯ - да ми се обади.
    Ще го позлатя.

    13:29 04.04.2026

  • 26 Почна работа в кауфланд

    10 1 Отговор

    До коментар #20 от "ЩО да се лажиме?":

    Намести цялата рода в рекламите по радиото и един път не го видях да си стои на работното място в кауфланда........

    13:30 04.04.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 пфу

    18 4 Отговор
    Пиянде и крадец. Толкова за тоя.

    Коментиран от #29, #43

    13:32 04.04.2026

  • 29 А за тебе

    4 12 Отговор

    До коментар #28 от "пфу":

    Няма и толкова Яж му краката на Боби

    13:34 04.04.2026

  • 30 За мъртъв или добро или нищо

    5 7 Отговор

    До коментар #27 от "истината":

    отворковци, като си отворите устите само змии и гущери бълвате......

    13:36 04.04.2026

  • 31 Не разбирам защо като казах, че Гонзо е

    3 3 Отговор
    Легендарен като Боби и направиха така с коментара ми както много коментари по-горе

    Коментиран от #32

    13:37 04.04.2026

  • 32 Щото

    2 10 Отговор

    До коментар #31 от "Не разбирам защо като казах, че Гонзо е":

    Не спряхте да плюете по светлата памет на Боби! Прочетох ти коментара преди да го изтрият и не се прави на света вода ненапита.Подиграваш се и на Георги Иванов

    Коментиран от #34, #38

    13:41 04.04.2026

  • 33 Ванк0-1

    11 2 Отговор
    Бог да го прости Боби,като футболист и капитан 6+,като ръководител не е сега момента да го съдим,да почива в мир.Мнение от фен на ЦСКА.

    Коментиран от #35, #41

    13:44 04.04.2026

  • 34 🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️

    10 1 Отговор

    До коментар #32 от "Щото":

    Защо да не пише какво мисли бе за героят от куклено шоу . С този прякор само към смях избива. А нещо се говореше,че тоя няма диплома от гимназия . Всеки има право мнение и коментар ако не прекалява . Аз не коментирам не гледа футбол или някакъв друг спорт за мене е загуба на време .

    14:10 04.04.2026

  • 35 Гост

    1 1 Отговор

    До коментар #33 от "Ванк0-1":

    То Биг няма и няма и да има никога . Но това е друг въпрос .

    14:11 04.04.2026

  • 36 Бат Венце Сикаджията

    9 1 Отговор
    Георги Иванов познат като Гонзо е най-усоешния президент в историята на БФС. Под ръководството му се класирахме за ФИФА сириис и спечелихме купата и златните медали връчени лично от него по БНТ 3 на живо. Това са невероятни ъчийвмънти. Покажете ми един друг Президент на БФС, било то овчата глава, перуката, бялата перука, батето или който и да в друг да в донесъл купа и златни медали. И освен това в и патриот. Прибра 4 закъсали сънародници с чартъра от Индонезия. Догодина са ни поканили Кирибати и Джибути, но златните медали ще се раздадат през декември поради отпаднала необходимост за пътуване поради липса на стадиони и национални гарнитури на поканилите ни.

    14:11 04.04.2026

  • 37 ПРОГРЕСИВЕН ЗАПАЛЯНКО

    4 0 Отговор
    А КО ДА КАЖЕМ НИЕ С ГАЙДИТЕ.....
    СЕГА НАЙ МНОГО ПЛАЧАТ ЗА „НЕВЕРОЯТНИЯ”
    ТЕЗИ НА КОИТО ТОЗИ
    ИМ ПУСКАШЕ СЪЛЗО ТВОРЕН ГАЗ
    ПРЕД НАЦ.СТАДИОН ПО ВРЕМЕ НА ПРОТЕСТА...

    14:27 04.04.2026

  • 38 Какво лошо

    9 1 Отговор

    До коментар #32 от "Щото":

    Да кажеш истината.
    Или истината е неудобна за някого и затова реагират така

    14:37 04.04.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Иво

    1 2 Отговор

    До коментар #4 от "Че и в":

    Ти по добър Христянин ли си?

    15:13 04.04.2026

  • 41 Иво

    0 2 Отговор

    До коментар #33 от "Ванк0-1":

    Евала чорбар.

    15:17 04.04.2026

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Не бе човек а вайпир

    4 1 Отговор

    До коментар #28 от "пфу":

    Продаде душата си за пари и власт. От пукница умря тоя на снимката. Колкото и да триете, черната му страна по тежи от белята.

    18:24 04.04.2026

  • 44 дребните душици

    1 3 Отговор
    Няма запушване на мръсните им усти.....Еййййй юродееее хляб ядете с тия усти бре.Засрамете се!

    20:39 04.04.2026

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

