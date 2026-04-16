Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
Спорт »
Бг футбол »
Бойко Борисов на новия стадион на ЦСКА: Хубаво е, че се строи с бързи темпове

Бойко Борисов на новия стадион на ЦСКА: Хубаво е, че се строи с бързи темпове

16 Април, 2026 14:05 424 7

  • премиер -
  • българия -
  • бойко борисов -
  • обиколка -
  • стадион -
  • цска-
  • българска армия-
  • строеж

Бившият премиер разгледа новостроящия се "Българска армия"

Бойко Борисов на новия стадион на ЦСКА: Хубаво е, че се строи с бързи темпове - 1
Кадър: sportal.bg
Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Бившият премиер на България - Бойко Борисов направи опознавателна обиколка на новия стадион на ЦСКА "Българска армия", който в момента е в строеж, предаде Sportal.bg.

"Хубаво е, че се строи с бързи темпове. Да покажем, че дърветата не се закачат. Тук играехме в футбол, още бях кмет. Тук бяха малките игрища. Софиянци да знаят, че паркът се разширява до стадиона. Могат да се разхождат до чашата на стадиона. Около 20 дървета са запазени, а то сега е и по-красиво", каза Борисов пред Sportal.bg.

"Вече си има вид. Ако можеше за една нощ да е готово и да се види колко е хубаво, всички щяха да са "за". А колко противници имаше на идеята в Общинския съвет. Всички са свикнали с "Армията", дано ръководството на Левски разбере, че стадионът е важен. Държавата и общините могат да помогнат", сподели още бившият премиер.

"В София нямаше нито една спорта зала преди 15 години, преди да започнем да ги правим. В другите големи градове беше същото, даже във Варна залата беше върху езеро и Бог ни опази от бедствие.

Започнахме да строим една по една всички зали. Метрото дори сега слиза до "Арена София" - това са огромни инвестиции във времето. Нито една нямаше, а сега в Пловдив има четири, плюс страхотен плувен комплекс. Направили сме над 500 физкултурни салона в училищата и университетите. 250 000 000 сме дали само за такава инфраструктура.

Никога не е достатъчно, но и сега продължаваме с ускорени темпове. София нямаше метро, а сега е най-хубавото в Европа - говорим за милиарди. Има си приоритети, трябваше първо метрото да направим", обясни Борисов.

"Утре ще представим нашия закон за меценатството, който ще облекчи бизнеса, когато дава пари за спорт. Премиерът на Бербатов изтегли 150 000 000 заем, така че не знам какво точно е предложил. Нашите предложения са в няколко аспекта и ще стимулира бизнеса в спортната или културната сфера - ще има данъчно облекчение.

Ние какво заварихме в образованието - колко училища и университети обновихме... Партиите трябва да покажат баланса в програмите си. Много е лесно сега да кажеш 5 милиарда за стадиони, защото сега си на стадион. Обаче после си на среща с учителите, с ай ти сектора, те имат свои предизвикателства. Аз нямам неизпълнено обещание", посочи Борисов.

"Факт е, че спортът най-много ни обединява. Но не е само това. Ако не бях направил арената като станах кмет, къде щяха да са всичките спортове и концертите. Преди мене имаше една "Универсиада", която сега не работи. Какво стана с кочината "Фестивална", която сега е най-модерната лекоатлетическа зала? За 10 години може да се обзаложим кой друг може да направи толкова много за спорта? И в същото време да се оправят и училищата?

Дайте ми пример за последните 5 години в София какво е направено? За големите булеварди? Аз всичкото съм оправил за последните 10-ина години, плюс метрото. За последните 3 години в София са сложени само колчета. Аз показвам. Аз съм направил нещо малко за този стадион, за да може да се случи. Затова идвам тук спокойно. София трябва да бъде пример за останалите градове.

Аз мога да дам още 10 примера за спортни зали, които в момента строим. В Плевен, например, 10 години ги лъгаха хората, сега се прави. В направените от нас зали се провеждат световни и европейски първенства. Тези неща ги нямаше преди 10 години. Ако не им бях направил залите, нямаше къде да има да се събират за предизборни кампании.

Много е грешно за всичко да се търси от държавата. Тя трябва да прави болници, университети и всичко останало. Бюджетът е на 1.3 млрд. евро дефицит - няма ги. Като се каже държавата, трябва да се пита откъде? Моите противници трябва да кажат, че ще вземат от образованието, за да дадат на спорта, например. Ние от ГЕРБ сме направили вече толкова много зали, стадиони и плувни комплекси... в Бургас е най-хубавата зала в Централна и Източна Европа с две лекоатлетически писти.

Ако зависи от мен, ще направим такава бонус система за всеки бизнес, който иска да инвестира в спорта. В неделя имаме едно политическо състезание. Когато си бил 20 пъти победител, си шампион. Когато се случи нещо и в последната секунда ти вкарат гол, си тъжен, но гледаш към следващия мач", каза накрая Борисов пред Sportal.bg.

Отговорникът за съоръжението Михаил Александров развежда Борисов из стадиона и му обясни детайлите, включително, че капацитетът е 18 540 души.


Поставете оценка:
Оценка 2.8 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдaт премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Трол

    1 2 Отговор
    Г-н Борисов винаги е бил голям фен на ЦСКА и много им е помагал през годините.

    14:07 16.04.2026

  • 2 да се арестува прасето

    4 0 Отговор
    и минимум доживотен

    14:08 16.04.2026

  • 3 Българин

    3 1 Отговор
    МръснаСвиня

    14:08 16.04.2026

  • 4 Ръцете

    5 0 Отговор
    в джобовете както винаги ! И каска няма на чистотата , а е на строителна площадка ! За снимка !

    14:08 16.04.2026

  • 5 Севда Жипката

    4 0 Отговор
    Жалък предизборен ПР на Тиквата - и кво общо има Банкянския крадец със строежа на Новия стадион на ЦСКА ?

    14:09 16.04.2026

  • 6 Строителен надзор

    3 0 Отговор
    Защо и двамата са без каски на строителния обект ? Или за ГЕРБ правилата не важат ?

    14:13 16.04.2026

  • 7 Стоенчо

    1 0 Отговор
    Иди до Варна! И там строят много бързо! И там се снимай! Отбий се и до "общинските" игрища, които раздаде на партньорите си по футбол!

    14:16 16.04.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове