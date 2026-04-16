Бойко Борисов на новия стадион на ЦСКА: Хубаво е, че се строи с бързи темпове

Бившият премиер на България - Бойко Борисов направи опознавателна обиколка на новия стадион на ЦСКА "Българска армия", който в момента е в строеж, предаде Sportal.bg.

"Хубаво е, че се строи с бързи темпове. Да покажем, че дърветата не се закачат. Тук играехме в футбол, още бях кмет. Тук бяха малките игрища. Софиянци да знаят, че паркът се разширява до стадиона. Могат да се разхождат до чашата на стадиона. Около 20 дървета са запазени, а то сега е и по-красиво", каза Борисов пред Sportal.bg.

"Вече си има вид. Ако можеше за една нощ да е готово и да се види колко е хубаво, всички щяха да са "за". А колко противници имаше на идеята в Общинския съвет. Всички са свикнали с "Армията", дано ръководството на Левски разбере, че стадионът е важен. Държавата и общините могат да помогнат", сподели още бившият премиер.

"В София нямаше нито една спорта зала преди 15 години, преди да започнем да ги правим. В другите големи градове беше същото, даже във Варна залата беше върху езеро и Бог ни опази от бедствие.



Започнахме да строим една по една всички зали. Метрото дори сега слиза до "Арена София" - това са огромни инвестиции във времето. Нито една нямаше, а сега в Пловдив има четири, плюс страхотен плувен комплекс. Направили сме над 500 физкултурни салона в училищата и университетите. 250 000 000 сме дали само за такава инфраструктура.



Никога не е достатъчно, но и сега продължаваме с ускорени темпове. София нямаше метро, а сега е най-хубавото в Европа - говорим за милиарди. Има си приоритети, трябваше първо метрото да направим", обясни Борисов.

"Утре ще представим нашия закон за меценатството, който ще облекчи бизнеса, когато дава пари за спорт. Премиерът на Бербатов изтегли 150 000 000 заем, така че не знам какво точно е предложил. Нашите предложения са в няколко аспекта и ще стимулира бизнеса в спортната или културната сфера - ще има данъчно облекчение.

Ние какво заварихме в образованието - колко училища и университети обновихме... Партиите трябва да покажат баланса в програмите си. Много е лесно сега да кажеш 5 милиарда за стадиони, защото сега си на стадион. Обаче после си на среща с учителите, с ай ти сектора, те имат свои предизвикателства. Аз нямам неизпълнено обещание", посочи Борисов.

"Факт е, че спортът най-много ни обединява. Но не е само това. Ако не бях направил арената като станах кмет, къде щяха да са всичките спортове и концертите. Преди мене имаше една "Универсиада", която сега не работи. Какво стана с кочината "Фестивална", която сега е най-модерната лекоатлетическа зала? За 10 години може да се обзаложим кой друг може да направи толкова много за спорта? И в същото време да се оправят и училищата?

Дайте ми пример за последните 5 години в София какво е направено? За големите булеварди? Аз всичкото съм оправил за последните 10-ина години, плюс метрото. За последните 3 години в София са сложени само колчета. Аз показвам. Аз съм направил нещо малко за този стадион, за да може да се случи. Затова идвам тук спокойно. София трябва да бъде пример за останалите градове.

Аз мога да дам още 10 примера за спортни зали, които в момента строим. В Плевен, например, 10 години ги лъгаха хората, сега се прави. В направените от нас зали се провеждат световни и европейски първенства. Тези неща ги нямаше преди 10 години. Ако не им бях направил залите, нямаше къде да има да се събират за предизборни кампании.

Много е грешно за всичко да се търси от държавата. Тя трябва да прави болници, университети и всичко останало. Бюджетът е на 1.3 млрд. евро дефицит - няма ги. Като се каже държавата, трябва да се пита откъде? Моите противници трябва да кажат, че ще вземат от образованието, за да дадат на спорта, например. Ние от ГЕРБ сме направили вече толкова много зали, стадиони и плувни комплекси... в Бургас е най-хубавата зала в Централна и Източна Европа с две лекоатлетически писти.

Ако зависи от мен, ще направим такава бонус система за всеки бизнес, който иска да инвестира в спорта. В неделя имаме едно политическо състезание. Когато си бил 20 пъти победител, си шампион. Когато се случи нещо и в последната секунда ти вкарат гол, си тъжен, но гледаш към следващия мач", каза накрая Борисов пред Sportal.bg.

Отговорникът за съоръжението Михаил Александров развежда Борисов из стадиона и му обясни детайлите, включително, че капацитетът е 18 540 души.