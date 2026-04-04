ЦСКА гостува в Стара Загора в търсене на 11-и пореден успех над Берое

4 Април, 2026 14:16 919 0

Двубоят е от 19:30 часа

Ангел Лазаров

Берое посреща ЦСКА в мач от 28 кръг на efbet Лига. Двубоят започва в 19:30 часа днес на стадион "Берое" в Стара Загора, а главен рефер е Тодор Киров.

Възпитаниците на Христо Янев заемат четвъртата позиция във временното класиране и се стремят да бетонират мястото си в челната четворка преди началото на решителните плейофи. Преди прекъсването "армейците" се наложиха над Добруджа с 2:0, оставяйки зад гърба си тежкото поражение от Лудогорец. ЦСКА е в серия от 10 поредни победи на Берое във всички турнири.

По време на паузата столичани демонстрираха отлична резултатност, разгромявайки третодивизионния Оборище Панагюрище с 6:0 в контролна среща. Над всички в проверката бе Леандро Годой, който отбеляза впечатляващите четири попадения. Очаква се именно аржентинецът да поведе атаката на "червените" в Стара Загора за сметка на Йоанис Питас. Дебютен гол с червената фланелка в същата контрола отбеляза и Факундо Родригес, а едно попадение добави Мохамед Брахими.

Христо Янев ще трябва да прекроява защитата си, тъй като основният бранител Лумбард Делова е наказан заради натрупани 5 жълти картона.

Домакините от Берое се намират на 14-ата позиция и се борят със зъби и нокти за отдалечаване от опасната зона. Тимът, воден от испанския наставник Хосу Урибе, успя да си поеме глътка свеж въздух преди паузата, записвайки изключително ценен успех с 1:0 над Монтана. Тази победа сложи край на кошмарна серия без спечелен мач, датираща още от края на месец септември.

Старозагорци също имат липси в дефанзивен план. Треньорът Урибе няма да може да разчита на Сантиаго Брунели, който получи червен картон в предишния кръг срещу Монтана. Всички останали футболисти са на разположение.

По-рано през настоящия сезон първият сблъсък между двата отбора завърши с изразителна победа за столичани с 5:1.

Билети за мача могат да бъдат закупени онлайн, както и на касите на стадиона.

Цената на билета за мача е 10 евро. Билетите за VIP зоната струват 25,50 евро.


