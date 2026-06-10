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Мария Захарова: Европа преди приемаше украинци, а сега, уморена от гостите, ги изгонва
  Тема: Украйна

Мария Захарова: Европа преди приемаше украинци, а сега, уморена от гостите, ги изгонва

10 Юни, 2026 11:23 1 581 99

  • мария захарова-
  • русия-
  • украйна-
  • нато-
  • войници-
  • мобилизация

Междувременно през март полските власти значително ограничиха привилегиите за украинските граждани

Мария Захарова: Европа преди приемаше украинци, а сега, уморена от гостите, ги изгонва - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Фокус Фокус

Европейските страни са уморени от украинските мигранти и се освобождават от тях, включително обмислят изпращането им директно на фронта, заявява говорителят на руското външно министерство Мария Захарова, предава РИА Новости.

Тя коментира още, че "Западна Европа преди приемаше украинци, а сега, уморена от гостите, ги изгонва".

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"Тук-там се чуват разговори – а понякога дори не просто разговори – за списъци с хора, които могат да бъдат официално изпратени на фронта веднага“, подчертава Захарова.

През май финландската обществена телевизия Yle съобщи, че украинските бежанци във Финландия се съгласяват на всякаква работа, за да си осигурят работна виза. По този начин те се опитват да избегнат връщането си в Украйна след изтичането на статута им за временна закрила.

Междувременно през март полските власти значително ограничиха привилегиите за украинските граждани. Според решението на правителството във Варшава безплатният достъп до медицински грижи вече се запазва само за хората със здравно осигуряване, които редовно плащат вноските си. Наред с това безплатното настаняване вече е достъпно само за кратък период и се предоставя единствено на уязвими групи от населението.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 стоян георгиев

    46 17 Отговор
    Време е и ние да ги изгоним!

    Коментиран от #77, #96

    11:24 10.06.2026

  • 2 Софиянец

    31 22 Отговор
    По една гранта в джоба на всяка укра и шут през границата ни!

    Коментиран от #50

    11:25 10.06.2026

  • 3 хаха

    24 42 Отговор
    Алкохолизираната кранта пак не знае къде се намира...

    Русия обмисля намаляване на законовата възраст за трудоспособност до 12 години и възраждане на летни трудови лагери от съветски тип, за да се справи с острия недостиг на работна сила, причинен от войната в Украйна и демографския спад в страната.

    Комисарката по правата на детето Олга Ярославская твърди, че много трудови лагери биха могли да осигурят работа и структура.

    Коментиран от #17, #20, #41

    11:25 10.06.2026

  • 4 Пич

    36 17 Отговор
    Ами, не точно!!! Урсулианците не изгонват украинците!!! Урсулианците осъждат на смърт украинците!!!

    Коментиран от #12

    11:25 10.06.2026

  • 5 В Полша вече ги нстириха

    38 13 Отговор
    защото не искали да работят хрантутниците. Юрнаха се в Германия за соц. помощи.

    Коментиран от #8

    11:26 10.06.2026

  • 6 То хубаво гости

    34 10 Отговор
    Ама 4 г на наредена софра, оправено легло и гледка морска безделят. Време е да поработят( ако може не измами тип баба Алино, или финансови)

    11:26 10.06.2026

  • 7 Не е вярно!

    29 8 Отговор
    Украинките пристигат на талази в България!

    11:26 10.06.2026

  • 8 В Полша ги

    25 11 Отговор

    До коментар #5 от "В Полша вече ги нстириха":

    Натириха

    Коментиран от #42

    11:26 10.06.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Тамън ми беше домъчняло за тоя руски

    23 24 Отговор
    парц ал.

    Коментиран от #87, #90

    11:28 10.06.2026

  • 11 ЗИЛ 117

    27 9 Отговор
    Предлагам упкупитеците в бг да заместят урките на фронта. Тъкмо да се отървем от подобна папплляяя4

    Коментиран от #14, #68

    11:28 10.06.2026

  • 12 Пак аз

    8 12 Отговор

    До коментар #4 от "Пич":

    Да не да те били с мотика по главата като малък или си падал на тиквата си от джанката?

    Коментиран от #22

    11:30 10.06.2026

  • 13 Стойко

    21 12 Отговор
    С ритници до границата заслужават да ги изкараме тия укро глисти! Да си ги взима зеления пор за органи, за месо, за квото си иска! Достатъчно сме ги охранили!

    Коментиран от #55

    11:30 10.06.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Горките руснаци

    18 10 Отговор

    До коментар #3 от "хаха":

    Децата им ще се учат на разум, труд и родолюбие.
    А нашите щастливи български деца се интересуват само от пушене на цигари с загадъчно съдържание, увличат се по извратени моди и гледат най- бързо да напуснат страната.

    11:31 10.06.2026

  • 18 Дон Корлеоне

    10 17 Отговор
    Хаяско пусна ли интернета?

    11:31 10.06.2026

  • 19 Зеля

    18 5 Отговор
    Ооо дайте ги насам! Требе месо за фронта иначе ще ми резнат финансирането, а още не съм изплатил яхтата и вилите!

    11:32 10.06.2026

  • 20 Абе

    10 4 Отговор

    До коментар #3 от "хаха":

    Хапчетата гледай да си пиеш по добре

    11:32 10.06.2026

  • 21 Варненец

    18 9 Отговор
    Време е Радев да организира доброволчески отряди за лов на избягали укри! Веднага се записвам! 😂

    Коментиран от #59

    11:33 10.06.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Кико

    16 9 Отговор
    В България има над 200 хил укри, които лежат и ядат на гърба на българския народ! Време е да ги мобилизираме и върнем в 404!

    11:35 10.06.2026

  • 24 Всяка сутрин милиарди хора се събуждат

    13 19 Отговор
    Щастливи, че не са се родили руснаци.

    11:35 10.06.2026

  • 25 Архимандрисандрит Бибиян

    7 12 Отговор
    НИИ Прогрес у Чебоксари е приютил два окраински Фламинги по тон и сто взрив.

    Коментиран от #27

    11:35 10.06.2026

  • 26 малиййй, страх...

    5 8 Отговор
    "Европейските страни са уморени от украинските мигранти и се освобождават от тях, включително обмислят изпращането им директно на фронта..."

    Ами да изпратят и руснаците на фронта ли? А?

    Коментиран от #99

    11:37 10.06.2026

  • 27 Хихихи

    10 3 Отговор

    До коментар #25 от "Архимандрисандрит Бибиян":

    Константинова е руска

    11:37 10.06.2026

  • 28 Пфф

    16 10 Отговор
    Смятайте, щом европейците предпочитат афганистнци, мароканци, узбекистанци, пакестанци и всякакви други, само не и укро, що за стока са укрите!

    Коментиран от #34, #45

    11:37 10.06.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Не им берете грижата

    12 16 Отговор
    Украинците си откриха фирми в цяла Европа и работят, не им пука за никакви помощи. А руснаците където отидат крадат.

    Коментиран от #39

    11:37 10.06.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Стойко

    15 7 Отговор
    Киефскоро ГРУ да идва да си ги събира! Аз няма да им плащам издръжката на тия кърлежи!

    Коментиран от #38

    11:39 10.06.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Фактъ

    9 16 Отговор
    Руснаците ги гонят и не ги искат никъде . В България , украинците са предимно етнически руснаци от завладяните територии . Ама , ганьо пак неразбрал и гони наред .

    11:39 10.06.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Някой

    2 2 Отговор
    В началото някакъв немски политик се бе изказал срещу приемането на украинци, защото ги гледаше като руснаци. Други може, но не и такива.

    11:40 10.06.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Варненец

    13 6 Отговор

    До коментар #30 от "Не им берете грижата":

    😂😂😂 открили са те, като тая тука, дето застрои защитена зона с крадене пари и корумпирани политици! Я изчезвай, тия смрадове за нищо не стават, видя се, че и подарена държава не могат да опазят!

    11:40 10.06.2026

  • 40 Пълни глупости

    10 10 Отговор
    Тая много се тревожи за Европа, в русия всичко е цветя и рози тя за Европа ще оплаква.

    11:41 10.06.2026

  • 41 Някой

    9 4 Отговор

    До коментар #3 от "хаха":

    Украйна след разпада на СССР е 52 милиона някъде, от които 10.5 определящи се за руснаци. После са по-малко. Сега колко са в Украйна? Наполовина?

    Коментиран от #79

    11:41 10.06.2026

  • 42 Фактъ

    7 12 Отговор

    До коментар #8 от "В Полша ги":

    Защото сс етнически руснаци . Поляците не искат да хранят пияни ушанки .

    11:41 10.06.2026

  • 43 Хахаха

    9 6 Отговор

    До коментар #31 от "Хитра копейка":

    Пенсионирани генетали- бол. Константинова е една. Руска е от вчера. На фронта падат укрите. С терор се занимават. Хахаха. Безсилие

    11:42 10.06.2026

  • 44 Ееее

    10 7 Отговор
    Що така никъде не ги искат тия бандеровци! Са кво като са фашисти и мързели? Те така са научени!

    11:43 10.06.2026

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Румен Решетников

    11 9 Отговор
    И Рассия преди приемаше български петолъчници, обаче вече не приема.
    Умори ли се Рассия, тьотя Захарова?

    11:43 10.06.2026

  • 47 а русия

    6 4 Отговор
    ги избива денонощно...

    11:43 10.06.2026

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Истината

    7 5 Отговор
    Трябва да накараме укрите да избират между денацификация и бусификацията ли, че да се светнат, че не ги искаме тук!

    11:44 10.06.2026

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 Мислещ

    7 11 Отговор
    В Полша 2 милиона украинци получиха полско гражданство.Гонят само руснаците с украински паспорти.Бързо ги надушиха.По миризмата.

    Коментиран от #54, #67

    11:45 10.06.2026

  • 52 Мдаа

    8 8 Отговор
    Вижда му се края на укро пандемията! Даже ковида не беше толкова досаден като тия!

    Коментиран от #69

    11:45 10.06.2026

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 Поляк

    8 2 Отговор

    До коментар #51 от "Мислещ":

    Пълни глупости! Само разпасаните украйнки получиха, щото разведоха малоумните поляци!

    11:47 10.06.2026

  • 55 Копейкин Костя

    3 5 Отговор

    До коментар #13 от "Стойко":

    Абсалютно!
    Сега приоритет е да храним турците чрез Боташ!

    11:47 10.06.2026

  • 56 Смърфиета

    6 2 Отговор
    Кой ще пълни хотелите на слабоумните хотелиери по морето и на Арабаджиеви в София? България очевидно не е Зап. Европа. Тук веднъж получаваме европейски пари, втори път, че в България повечето украинци са БОГАТИ крадци, или поне мошеници, които могат да завъртят нещо, а останалите, бачкаторите и онези реалните от фронтовите зони, са само за боя на л-то. Виждала съм и едното и другото и третото. Но във всеки случай, ще запомнят войната като дъъъъълга почивка в слънчева България!!

    11:48 10.06.2026

  • 57 Хихихи

    5 3 Отговор
    Вече никой не говори как Крим щял да бъде пак бамдеровски 😂 вече темата е ще има ли 404 и има ли въобще нужда от таа територия! Поляците потриват ръце за запдните части!

    Коментиран от #70

    11:48 10.06.2026

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 60 Амиии

    5 4 Отговор
    Оказа се, че укpoгостите много нагли, хипер, гига нагли! Подадеш им ръка те ти я отхапват до рамото, че и другата искат!
    Справка Баба Алино и безброй други примери!

    11:54 10.06.2026

  • 61 Този път Захарова

    6 3 Отговор
    не лъже. Западът наистина връща украинците в Украйна, но не защото не ги харесва. Връща ги, за да убиват руски нашественици. Колкото повече убити руски войници, толкова по-изтощена Русия. Това е целта на Запада и тя отговаря в пълна степен на неговите интереси. Забележка: България е част от Запада. Колкото и да им е мъчно на бг копейките, всеки трети снаряд, който ВСУ изстрелва срещу руснаците на фронта е произведен в България. Българският ВПК ще продължи да работи в режим 24/7 за фронта в Украйна и при новата власт. Радев и Стоянов вече го обявиха - повече няма да подаряваме на украниците, само ще им продаваме. Като се има предвид, че подареното е под 1% от продаденото (защото взехме пари от лошия ЕС дори и за ръждасялото съветстко оръжие от складовете, което изпратихме под формата на "помощ"), ролята на България като един от най-важните доставчици на оръжие за Украйна не се променя.

    Коментиран от #64

    11:54 10.06.2026

  • 62 Каква загриженост от

    3 2 Отговор
    Монголо- ислямския Кен Еф ( 14 Мюсюлмански и 8 Монголоидни Републики+ африканските братушки)и вечно Бубонясалото прес - Алкаше!
    АааааааХахахаха
    Ае.. цаливайте КУ РАна.. Алкашоре
    АааааааХахахаха

    11:55 10.06.2026

  • 63 Братята украинци

    6 2 Отговор
    Православните братя украинци, са добре дошли в България.

    Коментиран от #66

    11:56 10.06.2026

  • 64 Баце ЕООД

    0 3 Отговор

    До коментар #61 от "Този път Захарова":

    Ахахахаха... Какво хабене на думи си представил 🤣 абсурдни твърдения на видимо глупав човек

    11:57 10.06.2026

  • 65 Шафьора

    4 2 Отговор
    Пиздюхин пусна ли НЕТо и бензино, бе дееа?

    11:57 10.06.2026

  • 66 Прибирай

    1 4 Отговор

    До коментар #63 от "Братята украинци":

    Си ги у вас.. Храни си ги ти дам от твоя джоб.. Нямат грам принос към Европа тия навлеци

    Коментиран от #71

    11:58 10.06.2026

  • 67 Абе

    0 0 Отговор

    До коментар #51 от "Мислещ":

    Братленце, ти изобщо някъде информацията проверяваш ли си уе капацитет?

    12:00 10.06.2026

  • 68 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 69 Видат се само...

    2 0 Отговор

    До коментар #52 от "Мдаа":

    Украинските КУ реве за монгольята у селото ПОКРОВСК ( 25 км от Донецк), Купянск и Селото Малая Токмачка!
    Ееееедехееее
    13 годин...така...
    Ееееедехееее

    12:00 10.06.2026

  • 70 Роко

    2 1 Отговор

    До коментар #57 от "Хихихи":

    Приятелю прав си никой вече не обсъжда дали Крим ще се върне в Украйна. Сега въпроса е само кога ще стане и как. Теориите са основно две украински десант и жест на добра воля има и трета но тя е комбинирана от двете. За сроковете варират от юли (за да се спаси сезона), до септември (бягането в жегите е уморително и руската армия ще изчака захлаждането за да избяга). Бабите в Крим вече шият украински флагове жълтите и сините платове вече са дефицитни на полуострова

    12:01 10.06.2026

  • 71 Българин

    2 0 Отговор

    До коментар #66 от "Прибирай":

    Превеждай пари всеки месец на братята ти турци, щото Боташ не е достатъчен!

    12:02 10.06.2026

  • 72 Фори

    2 2 Отговор
    Четири години са много.В Украйна е обявена мобилизация.Тарикатите се изнесоха.Аз да ходя на фронта а някой друг да се плацика във Варна!

    12:02 10.06.2026

  • 73 Соваж бейби

    3 3 Отговор
    По точно от ЕС хората с власт ги приеха без да питат европейци,дори се пращат милиарди на Украйна пак без да са питали европееца !Писна ни първо от украински мигранти понеже са по нагли от гостите на Меркел ,внушили са си че трябва да са на хотел,всичко безплатно и без да работят им се превежда по една европейска заплата на месец е няма такъв филм и нахалство!

    Коментиран от #75, #83

    12:06 10.06.2026

  • 74 Лошо Седларов...лошо

    4 1 Отговор
    Луганск и Луганска ОБЛАСТ вече са изцяло по контрола на Украинските дронове!
    ТРИДНЕВНИЯ педофил и фашага в в прединфарктно състояние.
    Хахахахаха

    12:07 10.06.2026

  • 75 Фикри Салимехмедов

    3 2 Отговор

    До коментар #73 от "Соваж бейби":

    Много си се напрегнала бульо. Ти олабим.. гевреко ;)

    Коментиран от #76

    12:08 10.06.2026

  • 76 Соваж бейби

    0 3 Отговор

    До коментар #75 от "Фикри Салимехмедов":

    Дегаж украински калпазанин !Прибирай се в Украйна се биеш за родината ти ,защо си в Европа не сме длъжни да ви издържаме и плащаме войната!

    12:11 10.06.2026

  • 77 Време е и ние да ги изгоним!

    1 3 Отговор

    До коментар #1 от "стоян георгиев":

    кърлеж лесно се не маха
    особено тук

    12:14 10.06.2026

  • 78 Гочо пича

    1 0 Отговор
    ХЕптен селско изказване

    12:20 10.06.2026

  • 79 Роко

    1 1 Отговор

    До коментар #41 от "Някой":

    Приятелю към януари 2022 година населението на Рассия е 146 милиона след началото на войната са присъединени територии с население над 5 милиона януари 2023 година населението трябва да е над 150 милиона но се оказва че е станало 140 милиона губят се едни 10-11 милиона. Путин спешно издава заповед забраняваща информацията за числеността на населението на Рассия. От януари 2023 година всички данни за числеността на населението на РФ са секретни. Само припомням 2022 година руските загуби на фронта са относително малки (като за Рассия де) липсват едни 10 милиона. Сега въпрос с понижена трудност: Колко са през следващите години? 20,30 или 50 милиона? Всички експерти (включително и руските) твърдят че загубите са се увеличили значително спрямо 22-ра някой говорят за в пъти увеличение.

    12:24 10.06.2026

  • 80 Дзак

    0 2 Отговор
    Както винаги Всеотдайна, Недостъпна и Ангажирана!

    12:26 10.06.2026

  • 81 Поп Гундяев

    3 0 Отговор
    Така е и с руските пияни свине.Преди си купуваха жилища в БГ , сега не са добре дошли и масово продават

    12:26 10.06.2026

  • 82 Айляк

    0 2 Отговор
    А така, Марусенка.
    Хубу им го рекна на евроджендърлята.
    Никой от тях не може да понася украинците в собствените им държави, ама нали е модерно да се мрази Русия, та лицемерничат отвсякъде.

    Коментиран от #89

    12:30 10.06.2026

  • 83 Роко

    1 3 Отговор

    До коментар #73 от "Соваж бейби":

    Приятелю не е необходимо да питат никого. Защото всички европейци подкрепяме въпросната политика. Естествено Манкуртите не я подкрепят но за щастие те са малко в Европа въпреки че са много кресливи и създават илюзия че са много

    12:32 10.06.2026

  • 84 Маша

    1 1 Отговор
    Е Велика !!!

    12:32 10.06.2026

  • 85 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 86 Когато разходите са повече от ползите

    1 0 Отговор
    Става така😅😅😅😅

    12:34 10.06.2026

  • 87 Хи хи хи

    1 0 Отговор

    До коментар #10 от "Тамън ми беше домъчняло за тоя руски":

    събираш в едно
    аналена-кая-надето
    и не можеш да направиш и четвърт
    Захарова

    Хи хи хи

    12:38 10.06.2026

  • 88 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 89 Роко

    3 0 Отговор

    До коментар #82 от "Айляк":

    Приятелю не е модерно да се мрази Рассия. Просто цивилизованите хора винаги мразим диваците, а по една случайност рассияните са диваци (нормално е да мразиш маймуната опитващи се да открадне плодовете на труда ти). Та затова е омразата към тях. Когато се цивилизоват ще спрем да ги мразим макар че това едва ли някога ще се случи (лично мнение основано на лични контакти с рассияни)

    12:40 10.06.2026

  • 90 мераклия

    1 0 Отговор

    До коментар #10 от "Тамън ми беше домъчняло за тоя руски":

    Пияните жени не ме кефят. Като беше младичка беше друга работа, ама сега ...

    12:41 10.06.2026

  • 91 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 92 РаZпутин

    1 0 Отговор
    Ти си трай, че както е тръгнало украинците ще вземат да дойдат на гости в Москва, за да разгледат Кремъл....

    12:42 10.06.2026

  • 93 Ани

    0 1 Отговор
    Мили гости, всяко нещо си има граници. Добре, приели сме ги, помогнали сме когато са били в нужда, но всеки е отговорен за своята издръжка. Като си намери работа, като си плати осигуровките - добре дошли. Ние тук си имаме достатъчно братовчеди които смятат че имат права, но нямат задължения защото не са Българи.

    12:44 10.06.2026

  • 94 спасител от Слънчака

    1 0 Отговор
    Маре обичах те навремето,обичам те и сега.Айде иди при мене,

    12:48 10.06.2026

  • 95 Ани

    0 1 Отговор
    Жените и децата имат нужда от помощ и образование, но мъжете трябва да отидат да се бият с руските нашественици. Няма какво да се крият в България.

    Коментиран от #97

    12:49 10.06.2026

  • 96 Червен кхмер

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "стоян георгиев":

    Време е вас петиколонници- копейки да ви изпратим в любимата ви Матушка.

    12:53 10.06.2026

  • 97 Смешник

    0 0 Отговор

    До коментар #95 от "Ани":

    Само жените да останат в България като труженички Мъжете обратно в Украйна Зеления има нужда от пушечно месо

    12:53 10.06.2026

  • 98 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 99 Смешник

    0 0 Отговор

    До коментар #26 от "малиййй, страх...":

    Те руснаците сами отиват на фронта Доброволци колкото щеш

    12:57 10.06.2026

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