Европейските страни са уморени от украинските мигранти и се освобождават от тях, включително обмислят изпращането им директно на фронта, заявява говорителят на руското външно министерство Мария Захарова, предава РИА Новости.

Тя коментира още, че "Западна Европа преди приемаше украинци, а сега, уморена от гостите, ги изгонва".

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"Тук-там се чуват разговори – а понякога дори не просто разговори – за списъци с хора, които могат да бъдат официално изпратени на фронта веднага“, подчертава Захарова.

През май финландската обществена телевизия Yle съобщи, че украинските бежанци във Финландия се съгласяват на всякаква работа, за да си осигурят работна виза. По този начин те се опитват да избегнат връщането си в Украйна след изтичането на статута им за временна закрила.

Междувременно през март полските власти значително ограничиха привилегиите за украинските граждани. Според решението на правителството във Варшава безплатният достъп до медицински грижи вече се запазва само за хората със здравно осигуряване, които редовно плащат вноските си. Наред с това безплатното настаняване вече е достъпно само за кратък период и се предоставя единствено на уязвими групи от населението.