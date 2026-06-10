Мария Захарова: Европа преди приемаше украинци, а сега, уморена от гостите, ги изгонва

Европейските страни са уморени от украинските мигранти и се освобождават от тях, включително обмислят изпращането им директно на фронта, заявява говорителят на руското външно министерство Мария Захарова, предава РИА Новости.
Тя коментира още, че "Западна Европа преди приемаше украинци, а сега, уморена от гостите, ги изгонва".
"Тук-там се чуват разговори – а понякога дори не просто разговори – за списъци с хора, които могат да бъдат официално изпратени на фронта веднага“, подчертава Захарова.
През май финландската обществена телевизия Yle съобщи, че украинските бежанци във Финландия се съгласяват на всякаква работа, за да си осигурят работна виза. По този начин те се опитват да избегнат връщането си в Украйна след изтичането на статута им за временна закрила.
Междувременно през март полските власти значително ограничиха привилегиите за украинските граждани. Според решението на правителството във Варшава безплатният достъп до медицински грижи вече се запазва само за хората със здравно осигуряване, които редовно плащат вноските си. Наред с това безплатното настаняване вече е достъпно само за кратък период и се предоставя единствено на уязвими групи от населението.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 стоян георгиев
Коментиран от #77, #96
11:24 10.06.2026
2 Софиянец
Коментиран от #50
11:25 10.06.2026
3 хаха
Русия обмисля намаляване на законовата възраст за трудоспособност до 12 години и възраждане на летни трудови лагери от съветски тип, за да се справи с острия недостиг на работна сила, причинен от войната в Украйна и демографския спад в страната.
Комисарката по правата на детето Олга Ярославская твърди, че много трудови лагери биха могли да осигурят работа и структура.
Коментиран от #17, #20, #41
11:25 10.06.2026
4 Пич
Коментиран от #12
11:25 10.06.2026
5 В Полша вече ги нстириха
Коментиран от #8
11:26 10.06.2026
6 То хубаво гости
11:26 10.06.2026
7 Не е вярно!
11:26 10.06.2026
8 В Полша ги
До коментар #5 от "В Полша вече ги нстириха":Натириха
Коментиран от #42
11:26 10.06.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Тамън ми беше домъчняло за тоя руски
Коментиран от #87, #90
11:28 10.06.2026
11 ЗИЛ 117
Коментиран от #14, #68
11:28 10.06.2026
12 Пак аз
До коментар #4 от "Пич":Да не да те били с мотика по главата като малък или си падал на тиквата си от джанката?
Коментиран от #22
11:30 10.06.2026
13 Стойко
Коментиран от #55
11:30 10.06.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Горките руснаци
До коментар #3 от "хаха":Децата им ще се учат на разум, труд и родолюбие.
А нашите щастливи български деца се интересуват само от пушене на цигари с загадъчно съдържание, увличат се по извратени моди и гледат най- бързо да напуснат страната.
11:31 10.06.2026
18 Дон Корлеоне
11:31 10.06.2026
19 Зеля
11:32 10.06.2026
20 Абе
До коментар #3 от "хаха":Хапчетата гледай да си пиеш по добре
11:32 10.06.2026
21 Варненец
Коментиран от #59
11:33 10.06.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Кико
11:35 10.06.2026
24 Всяка сутрин милиарди хора се събуждат
11:35 10.06.2026
25 Архимандрисандрит Бибиян
Коментиран от #27
11:35 10.06.2026
26 малиййй, страх...
Ами да изпратят и руснаците на фронта ли? А?
Коментиран от #99
11:37 10.06.2026
27 Хихихи
До коментар #25 от "Архимандрисандрит Бибиян":Константинова е руска
11:37 10.06.2026
28 Пфф
Коментиран от #34, #45
11:37 10.06.2026
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Не им берете грижата
Коментиран от #39
11:37 10.06.2026
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Стойко
Коментиран от #38
11:39 10.06.2026
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Фактъ
11:39 10.06.2026
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Някой
11:40 10.06.2026
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 Варненец
До коментар #30 от "Не им берете грижата":😂😂😂 открили са те, като тая тука, дето застрои защитена зона с крадене пари и корумпирани политици! Я изчезвай, тия смрадове за нищо не стават, видя се, че и подарена държава не могат да опазят!
11:40 10.06.2026
40 Пълни глупости
11:41 10.06.2026
41 Някой
До коментар #3 от "хаха":Украйна след разпада на СССР е 52 милиона някъде, от които 10.5 определящи се за руснаци. После са по-малко. Сега колко са в Украйна? Наполовина?
Коментиран от #79
11:41 10.06.2026
42 Фактъ
До коментар #8 от "В Полша ги":Защото сс етнически руснаци . Поляците не искат да хранят пияни ушанки .
11:41 10.06.2026
43 Хахаха
До коментар #31 от "Хитра копейка":Пенсионирани генетали- бол. Константинова е една. Руска е от вчера. На фронта падат укрите. С терор се занимават. Хахаха. Безсилие
11:42 10.06.2026
44 Ееее
11:43 10.06.2026
45 Този коментар е премахнат от модератор.
46 Румен Решетников
Умори ли се Рассия, тьотя Захарова?
11:43 10.06.2026
47 а русия
11:43 10.06.2026
48 Този коментар е премахнат от модератор.
49 Истината
11:44 10.06.2026
50 Този коментар е премахнат от модератор.
51 Мислещ
Коментиран от #54, #67
11:45 10.06.2026
52 Мдаа
Коментиран от #69
11:45 10.06.2026
53 Този коментар е премахнат от модератор.
54 Поляк
До коментар #51 от "Мислещ":Пълни глупости! Само разпасаните украйнки получиха, щото разведоха малоумните поляци!
11:47 10.06.2026
55 Копейкин Костя
До коментар #13 от "Стойко":Абсалютно!
Сега приоритет е да храним турците чрез Боташ!
11:47 10.06.2026
56 Смърфиета
11:48 10.06.2026
57 Хихихи
Коментиран от #70
11:48 10.06.2026
58 Този коментар е премахнат от модератор.
59 Този коментар е премахнат от модератор.
60 Амиии
Справка Баба Алино и безброй други примери!
11:54 10.06.2026
61 Този път Захарова
Коментиран от #64
11:54 10.06.2026
62 Каква загриженост от
АааааааХахахаха
Ае.. цаливайте КУ РАна.. Алкашоре
АааааааХахахаха
11:55 10.06.2026
63 Братята украинци
Коментиран от #66
11:56 10.06.2026
64 Баце ЕООД
До коментар #61 от "Този път Захарова":Ахахахаха... Какво хабене на думи си представил 🤣 абсурдни твърдения на видимо глупав човек
11:57 10.06.2026
65 Шафьора
11:57 10.06.2026
66 Прибирай
До коментар #63 от "Братята украинци":Си ги у вас.. Храни си ги ти дам от твоя джоб.. Нямат грам принос към Европа тия навлеци
Коментиран от #71
11:58 10.06.2026
67 Абе
До коментар #51 от "Мислещ":Братленце, ти изобщо някъде информацията проверяваш ли си уе капацитет?
12:00 10.06.2026
68 Този коментар е премахнат от модератор.
69 Видат се само...
До коментар #52 от "Мдаа":Украинските КУ реве за монгольята у селото ПОКРОВСК ( 25 км от Донецк), Купянск и Селото Малая Токмачка!
Ееееедехееее
13 годин...така...
Ееееедехееее
12:00 10.06.2026
70 Роко
До коментар #57 от "Хихихи":Приятелю прав си никой вече не обсъжда дали Крим ще се върне в Украйна. Сега въпроса е само кога ще стане и как. Теориите са основно две украински десант и жест на добра воля има и трета но тя е комбинирана от двете. За сроковете варират от юли (за да се спаси сезона), до септември (бягането в жегите е уморително и руската армия ще изчака захлаждането за да избяга). Бабите в Крим вече шият украински флагове жълтите и сините платове вече са дефицитни на полуострова
12:01 10.06.2026
71 Българин
До коментар #66 от "Прибирай":Превеждай пари всеки месец на братята ти турци, щото Боташ не е достатъчен!
12:02 10.06.2026
72 Фори
12:02 10.06.2026
73 Соваж бейби
Коментиран от #75, #83
12:06 10.06.2026
74 Лошо Седларов...лошо
ТРИДНЕВНИЯ педофил и фашага в в прединфарктно състояние.
Хахахахаха
12:07 10.06.2026
75 Фикри Салимехмедов
До коментар #73 от "Соваж бейби":Много си се напрегнала бульо. Ти олабим.. гевреко ;)
Коментиран от #76
12:08 10.06.2026
76 Соваж бейби
До коментар #75 от "Фикри Салимехмедов":Дегаж украински калпазанин !Прибирай се в Украйна се биеш за родината ти ,защо си в Европа не сме длъжни да ви издържаме и плащаме войната!
12:11 10.06.2026
77 Време е и ние да ги изгоним!
До коментар #1 от "стоян георгиев":кърлеж лесно се не маха
особено тук
12:14 10.06.2026
78 Гочо пича
12:20 10.06.2026
79 Роко
До коментар #41 от "Някой":Приятелю към януари 2022 година населението на Рассия е 146 милиона след началото на войната са присъединени територии с население над 5 милиона януари 2023 година населението трябва да е над 150 милиона но се оказва че е станало 140 милиона губят се едни 10-11 милиона. Путин спешно издава заповед забраняваща информацията за числеността на населението на Рассия. От януари 2023 година всички данни за числеността на населението на РФ са секретни. Само припомням 2022 година руските загуби на фронта са относително малки (като за Рассия де) липсват едни 10 милиона. Сега въпрос с понижена трудност: Колко са през следващите години? 20,30 или 50 милиона? Всички експерти (включително и руските) твърдят че загубите са се увеличили значително спрямо 22-ра някой говорят за в пъти увеличение.
12:24 10.06.2026
80 Дзак
12:26 10.06.2026
81 Поп Гундяев
12:26 10.06.2026
82 Айляк
Хубу им го рекна на евроджендърлята.
Никой от тях не може да понася украинците в собствените им държави, ама нали е модерно да се мрази Русия, та лицемерничат отвсякъде.
Коментиран от #89
12:30 10.06.2026
83 Роко
До коментар #73 от "Соваж бейби":Приятелю не е необходимо да питат никого. Защото всички европейци подкрепяме въпросната политика. Естествено Манкуртите не я подкрепят но за щастие те са малко в Европа въпреки че са много кресливи и създават илюзия че са много
12:32 10.06.2026
84 Маша
12:32 10.06.2026
85 Този коментар е премахнат от модератор.
86 Когато разходите са повече от ползите
12:34 10.06.2026
87 Хи хи хи
До коментар #10 от "Тамън ми беше домъчняло за тоя руски":събираш в едно
аналена-кая-надето
и не можеш да направиш и четвърт
Захарова
Хи хи хи
12:38 10.06.2026
88 Този коментар е премахнат от модератор.
89 Роко
До коментар #82 от "Айляк":Приятелю не е модерно да се мрази Рассия. Просто цивилизованите хора винаги мразим диваците, а по една случайност рассияните са диваци (нормално е да мразиш маймуната опитващи се да открадне плодовете на труда ти). Та затова е омразата към тях. Когато се цивилизоват ще спрем да ги мразим макар че това едва ли някога ще се случи (лично мнение основано на лични контакти с рассияни)
12:40 10.06.2026
90 мераклия
До коментар #10 от "Тамън ми беше домъчняло за тоя руски":Пияните жени не ме кефят. Като беше младичка беше друга работа, ама сега ...
12:41 10.06.2026
91 Този коментар е премахнат от модератор.
92 РаZпутин
12:42 10.06.2026
93 Ани
12:44 10.06.2026
94 спасител от Слънчака
12:48 10.06.2026
95 Ани
Коментиран от #97
12:49 10.06.2026
96 Червен кхмер
До коментар #1 от "стоян георгиев":Време е вас петиколонници- копейки да ви изпратим в любимата ви Матушка.
12:53 10.06.2026
97 Смешник
До коментар #95 от "Ани":Само жените да останат в България като труженички Мъжете обратно в Украйна Зеления има нужда от пушечно месо
12:53 10.06.2026
98 Този коментар е премахнат от модератор.
99 Смешник
До коментар #26 от "малиййй, страх...":Те руснаците сами отиват на фронта Доброволци колкото щеш
12:57 10.06.2026