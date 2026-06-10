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Аржентина с класика в последната си контрола, Меси блесна с брилянтно включване от пейката

Аржентина с класика в последната си контрола, Меси блесна с брилянтно включване от пейката

10 Юни, 2026 08:30 498 0

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Меси вкара от дузпа

Аржентина с класика в последната си контрола, Меси блесна с брилянтно включване от пейката - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Аржентина спечели с 3:0 последната си контрола преди началото на Световното първенство по футбол. "Гаучосите" надделяха над Исландия в сблъсък, който се проведе на "Джордан Хеър Стейдиъм" в Обърн, САЩ. Валентин Барко в 8-ата, Лионел Меси от дузпа в 72-рата и Тиаго Алмада в 87-ата минута се разписаха за успеха на световния шампион. Меси отбеляза своето попадение само две минути, след като се бе появил в игра.

Исландия създаде първата голова възможност в мача още в 4-тата минута, но изстрел на Микаел Егил Елертсон прелетя над напречната греда.

Аржентина пък поведе с първия си шанс. В 8-ата минута при едно разбъркване в наказателното поле топката стигна до Валентин Барко, който с удар от воле я прати неспасяемо в долния ляв ъгъл на вратата.

До края на първото полувреме "гаучосите" пропиляха още две добри възможности чрез Хосе Лопес и Нико Пас, но и в двата случая вратарят Елиас Рафн Олафсон се намеси решително.

И през втората част световните шампиони бяха по-активният от двата отбора, като удариха и две греди. Първо късметът обърна гръб на Алексис Мак Алистър в 62-рата минута, когато прати топката в десния страничен стълб, а след това и Лаутаро Мартинес нямаше шанс, като негов изстрел също се спря в дясната греда.

В 70-ата минута на терена се появи Лионел Меси и геният му веднага даде отражение върху мача. С прекрасен пас той изведе Лаутаро Мартинес зад защитата, като нападателят бе спънат от вратаря за дузпа, а Меси реализира наказателния удар за 2:0.

Крайното 3:0 оформи Тиаго Алмада в 87-ата минута, завършвайки бърза контраатака.

Така Аржентина натрупа нужното самочувствие преди началото на Мондиала и вече чака с нетърпение първия си мач срещу Алжир на 17 юни. За Исландия пък футболното лято приключи и тимът вече мисли за есенните си сблъсъци в Лигата на нациите.


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