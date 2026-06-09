Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Спорт »
Бг футбол »
Дунав Русе взе колумбиец

Дунав Русе взе колумбиец

9 Юни, 2026 19:29 276 1

  • efbet лига-
  • дунав русе-
  • попълнение-
  • хосе кабаркас-
  • колумбия-
  • македония гьорче петров

Хосе Кабаркас пристига от Македония Гьорче Петров

Дунав Русе взе колумбиец - 1
Снимка: facebook
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Новакът в efbet Лига Дунав Русе представи официално първото си лятно попълнение. Това е защитникът Хосе Кабаркас (Колумбия), който пристига от Македония Гьорче Петров.

24-годишният централен бранител направи силен сезон в елита на югозападната ни съседка, реализирайки 4 гола в 30 мача. Преди престоя си в Скопие той играе в родината си за Киндио и Си Би Джей Кали.

За Дунав първото изпитание, в елита през идния сезон, ще бъде гостуване в София на Левски.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    0 0 Отговор
    Сигурно е донесъл и малко "бело" в куфарите...

    19:38 09.06.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове