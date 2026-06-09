Дунав Русе взе колумбиец

Новакът в efbet Лига Дунав Русе представи официално първото си лятно попълнение. Това е защитникът Хосе Кабаркас (Колумбия), който пристига от Македония Гьорче Петров.

24-годишният централен бранител направи силен сезон в елита на югозападната ни съседка, реализирайки 4 гола в 30 мача. Преди престоя си в Скопие той играе в родината си за Киндио и Си Би Джей Кали.

За Дунав първото изпитание, в елита през идния сезон, ще бъде гостуване в София на Левски.