Диян Божилов ще води Добруджа във Втора лига

Завърналият се във Втора лига Добруджа обяви новия си старши треньор в лицето на Диян Божилов. Срокът на контракта на специалиста е за три години, като от началото на 2026 г. той работеше при добричлии като директор на детско-юношеската школа. 55-годишният Божилов е сред емблемите на Добруджа и голмайстор №1 на клуба в елита на българския футбол с вкарани 35 гола, изигравайки и точно 200 мача като футболист в жълто-зеления екип в Първа лига.

Това ще е четвъртият му престой като старши треньор начело на тима от стадион "Дружба", водейки го в периодите 2010-2011 г., 2017-2018 г. и за кратко през 2023 г. Работил е още като старши треньор в Спартак Варна, Дунав и Чавдар Бяла Слатина, както и като асистент в Ботев Пловдив и Берое.

"Той е човек, чието име е неразривно свързано с успехите, традициите и идентичността на жълто-зелените. Със своя опит, характер и силна връзка с клуба, той ще работи за стабилното развитие на отбора, интегрирането на млади футболисти от школата и достойното представяне на Добруджа в дългосрочен план", написаха от Добруджа при официалното му обявяване.