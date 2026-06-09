Новини
Спорт »
Бг футбол »
Диян Божилов ще води Добруджа във Втора лига

Диян Божилов ще води Добруджа във Втора лига

9 Юни, 2026 19:44 532 1

  • втора лига-
  • добруджа-
  • треньор-
  • диян божилов.-
  • първа лига-
  • добрич-
  • бг футбол

Срокът на контракта на специалиста е за три години

Диян Божилов ще води Добруджа във Втора лига - 1
Снимка: facebook
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Завърналият се във Втора лига Добруджа обяви новия си старши треньор в лицето на Диян Божилов. Срокът на контракта на специалиста е за три години, като от началото на 2026 г. той работеше при добричлии като директор на детско-юношеската школа. 55-годишният Божилов е сред емблемите на Добруджа и голмайстор №1 на клуба в елита на българския футбол с вкарани 35 гола, изигравайки и точно 200 мача като футболист в жълто-зеления екип в Първа лига.

Това ще е четвъртият му престой като старши треньор начело на тима от стадион "Дружба", водейки го в периодите 2010-2011 г., 2017-2018 г. и за кратко през 2023 г. Работил е още като старши треньор в Спартак Варна, Дунав и Чавдар Бяла Слатина, както и като асистент в Ботев Пловдив и Берое.

"Той е човек, чието име е неразривно свързано с успехите, традициите и идентичността на жълто-зелените. Със своя опит, характер и силна връзка с клуба, той ще работи за стабилното развитие на отбора, интегрирането на млади футболисти от школата и достойното представяне на Добруджа в дългосрочен план", написаха от Добруджа при официалното му обявяване.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Върни парите, некъдърник

    1 0 Отговор
    А оня некъдърник пловдивския Джанини, къде го скрихте

    21:08 09.06.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове