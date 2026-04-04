Тенис изненада в Хюстън: Тиранте шокира фаворита Шелтън, аржентинско присъствие на финала е гарантирано

Обрати и неочаквани развръзки белязаха четвъртфиналите на престижния тенис турнир на клей в Хюстън, част от сериите ATP 250 с награден фонд от 700 000 долара. Феновете станаха свидетели на истинска сензация, след като първият поставен в схемата и актуален шампион Бен Шелтън (САЩ) напусна надпреварата след драматична загуба от аржентинеца Тиаго Агустин Тиранте.

Тиранте, който заема 83-о място в световната ранглиста, демонстрира впечатляваща форма и хладнокръвие, за да надделее над Шелтън със 7:6(5), 3:6, 4:6 в оспорван двубой, продължил два часа и половина. Аржентинецът, който до момента бе загубил едва пет гейма в предишните си два мача, показа, че не се страхува от големите имена и записа втората си победа срещу тенисист от топ 10 в кариерата си. "Изключително щастлив съм от този успех.

Това е втората ми победа над играч от топ 10 и съм горд с работата, която вършим с екипа ми. Знаех, че срещу Бен ще трябва да рискувам повече и се радвам, че стратегията проработи," сподели развълнуваният Тиранте след мача.

Американецът Шелтън, който тази година триумфира в Далас, се опита да се противопостави на съперника си, въпреки че във втория сет бе принуден да вземе медицински таймаут заради болки в горната част на гърба. Въпреки усилията си, фаворитът не успя да обърне развоя на срещата и напусна турнира по-рано от очакваното.

Аржентинското присъствие в Хюстън ще бъде още по-осезаемо, след като Роман Андрес Буручага елиминира третия поставен Лърнър Тиен (САЩ) с 7:5, 6:4. Така Аржентина вече има гарантиран финалист в надпреварата, което допълнително повишава интригата в турнира.

Миналогодишният шампион Франсис Тиафо също предложи истински спектакъл на публиката, след като спаси мачбол и обърна срещу Алексей Попирин (Австралия) – 3:6, 6:5, 7:6(6). Американецът демонстрира характер и подобри баланса си в решаващи сетове през сезона до впечатляващите 8-1.

"Понякога трябва да заложиш всичко на една карта и да се надяваш на най-доброто. Днес късметът беше на моя страна, но вярвам, че човек сам си го изработва," коментира Тиафо след драматичната победа.

В битка за място на финала той ще се изправи срещу сънародника си Томи Пол, който показа стабилна игра и елиминира шестия поставен Томас Мартин Ечевери (Аржентина) с 6:4, 6:2.