Новини
Спорт »
Тенис »
Тенис изненада в Хюстън: Тиранте шокира фаворита Шелтън, аржентинско присъствие на финала е гарантирано

4 Април, 2026 15:43 712 2

  • роман андрес буручага -
  • лърнър тиен-
  • тенис -
  • турнир-
  • хюстън-
  • atp 250 -
  • бен шелтън -
  • сащ-
  • тиаго агустин тиранте

Роман Андрес Буручага елиминира третия поставен Лърнър Тиен

Снимка: БГНЕС/EПA
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Обрати и неочаквани развръзки белязаха четвъртфиналите на престижния тенис турнир на клей в Хюстън, част от сериите ATP 250 с награден фонд от 700 000 долара. Феновете станаха свидетели на истинска сензация, след като първият поставен в схемата и актуален шампион Бен Шелтън (САЩ) напусна надпреварата след драматична загуба от аржентинеца Тиаго Агустин Тиранте.

Тиранте, който заема 83-о място в световната ранглиста, демонстрира впечатляваща форма и хладнокръвие, за да надделее над Шелтън със 7:6(5), 3:6, 4:6 в оспорван двубой, продължил два часа и половина. Аржентинецът, който до момента бе загубил едва пет гейма в предишните си два мача, показа, че не се страхува от големите имена и записа втората си победа срещу тенисист от топ 10 в кариерата си. "Изключително щастлив съм от този успех.

Това е втората ми победа над играч от топ 10 и съм горд с работата, която вършим с екипа ми. Знаех, че срещу Бен ще трябва да рискувам повече и се радвам, че стратегията проработи," сподели развълнуваният Тиранте след мача.

Американецът Шелтън, който тази година триумфира в Далас, се опита да се противопостави на съперника си, въпреки че във втория сет бе принуден да вземе медицински таймаут заради болки в горната част на гърба. Въпреки усилията си, фаворитът не успя да обърне развоя на срещата и напусна турнира по-рано от очакваното.

Аржентинското присъствие в Хюстън ще бъде още по-осезаемо, след като Роман Андрес Буручага елиминира третия поставен Лърнър Тиен (САЩ) с 7:5, 6:4. Така Аржентина вече има гарантиран финалист в надпреварата, което допълнително повишава интригата в турнира.

Миналогодишният шампион Франсис Тиафо също предложи истински спектакъл на публиката, след като спаси мачбол и обърна срещу Алексей Попирин (Австралия) – 3:6, 6:5, 7:6(6). Американецът демонстрира характер и подобри баланса си в решаващи сетове през сезона до впечатляващите 8-1.

"Понякога трябва да заложиш всичко на една карта и да се надяваш на най-доброто. Днес късметът беше на моя страна, но вярвам, че човек сам си го изработва," коментира Тиафо след драматичната победа.

В битка за място на финала той ще се изправи срещу сънародника си Томи Пол, който показа стабилна игра и елиминира шестия поставен Томас Мартин Ечевери (Аржентина) с 6:4, 6:2.


Поставете оценка:
Оценка 1 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове