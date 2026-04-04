Арда спечели срещу Монтана с гол в последните секунди

Мачът между Арда и Монтана от 28-ия кръг на Първа лига, изигран на стадион "Арена Арда" в Кърджали, завърши с поеда с 2:1 за домакините. Решителният гол беше отбелязан в последната минута на редовното време.

Срещата започна с високо темпо и още в 22-ата минута Арда откри резултата. Густаво Каскардо демонстрира отлична визия за играта, като намери Бирсент Карагерен, който безпогрешно реализира за 1:0.

Гостите от Монтана обаче не се предадоха и в 37-ата минута младият национал Борис Димитров възстанови равенството, вдъхвайки надежда на своя тим.

Драмата достигна своя връх в самия край на мача. В 90-ата минута резервата Уилсън Самаке се оказа на точното място в точното време, след като получи прецизен пас от Светослав Ковачев и хладнокръвно прати топката във вратата на Монтана. Така Арда грабна трите точки буквално в последния миг.

С този успех отборът от Кърджали се изкачи на седмата позиция във временното класиране с актив от 41 точки. Монтана, от своя страна, остава на дъното на таблицата с едва 16 пункта и ще трябва да търси спасение в оставащите кръгове.