Новини
Спорт »
Бг футбол »
Арда спечели срещу Монтана с гол в последните секунди

4 Април, 2026 16:33 952 1

  • арда -
  • монтана -
  • кръг -
  • първа лига-
  • футбол

Резервата Уилсън Самаке вкара победния гол в мача

Кадър: Diema Sport
Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Мачът между Арда и Монтана от 28-ия кръг на Първа лига, изигран на стадион "Арена Арда" в Кърджали, завърши с поеда с 2:1 за домакините. Решителният гол беше отбелязан в последната минута на редовното време.

Срещата започна с високо темпо и още в 22-ата минута Арда откри резултата. Густаво Каскардо демонстрира отлична визия за играта, като намери Бирсент Карагерен, който безпогрешно реализира за 1:0.

Гостите от Монтана обаче не се предадоха и в 37-ата минута младият национал Борис Димитров възстанови равенството, вдъхвайки надежда на своя тим.

Драмата достигна своя връх в самия край на мача. В 90-ата минута резервата Уилсън Самаке се оказа на точното място в точното време, след като получи прецизен пас от Светослав Ковачев и хладнокръвно прати топката във вратата на Монтана. Така Арда грабна трите точки буквално в последния миг.

С този успех отборът от Кърджали се изкачи на седмата позиция във временното класиране с актив от 41 точки. Монтана, от своя страна, остава на дъното на таблицата с едва 16 пункта и ще трябва да търси спасение в оставащите кръгове.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Не съм фен на Монтана,

    2 0 Отговор
    но съдията се направи на улав и преди гола не свири чист наказателен удар за Монтана.

    16:48 04.04.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове