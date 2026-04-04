Манчестър Сити унижи Ливърпул за ФА Къп

Манчестър Сити буквално прегази Ливърпул с категоричното 4:0 в четвъртфиналния сблъсък от турнира за ФА Къп в Англия.

Още от първия съдийски сигнал домакините демонстрираха амбиция и настойчивост, като не оставиха никакви шансове на "червените" да наложат своя ритъм. В 39-ата минута Нико О'Райли бе съборен в наказателното поле от Върджил ван Дайк, а реферът без колебание посочи бялата точка. Ерлинг Холанд реализира дузпата и откри резултата за Сити.

Точно преди почивката, в добавеното време на първата част, Антоан Семеньо асистира по изключителен начин на Холанд, който с мощен удар с глава удвои преднината на домакините.

Ливърпул изглеждаше безпомощен пред вихъра на атаките на "небесносините".

След подновяването на играта, в 50-ата минута, Раян Шерки изведе Семеньо зад защитата на гостите, а ганаецът хладнокръвно покачи на 3:0, оставяйки Мамардашвили безпомощен.

Само седем минути по-късно Нико О'Райли демонстрира отличен поглед върху играта, като вместо да завърши сам, подаде на Холанд, който оформи своя хеттрик и фиксира крайното 4:0.

Този впечатляващ успех изпрати Манчестър Сити уверено напред в турнира, докато Ливърпул ще трябва да преосмисли стратегията си след тежкото поражение.