Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
Спорт »
Световен футбол »
Манчестър Сити унижи Ливърпул за ФА Къп

4 Април, 2026 16:42 1 396 3

  • манчестър сити-
  • ливърпул-
  • ерлинг холанд-
  • фа къп-
  • футбол-
  • хеттрик-
  • четвъртфинал-
  • победа-
  • етихад-
  • новини спорт

Ерлинг Холанд реализира хеттрик

Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Манчестър Сити буквално прегази Ливърпул с категоричното 4:0 в четвъртфиналния сблъсък от турнира за ФА Къп в Англия.

Още от първия съдийски сигнал домакините демонстрираха амбиция и настойчивост, като не оставиха никакви шансове на "червените" да наложат своя ритъм. В 39-ата минута Нико О'Райли бе съборен в наказателното поле от Върджил ван Дайк, а реферът без колебание посочи бялата точка. Ерлинг Холанд реализира дузпата и откри резултата за Сити.

Точно преди почивката, в добавеното време на първата част, Антоан Семеньо асистира по изключителен начин на Холанд, който с мощен удар с глава удвои преднината на домакините.

Ливърпул изглеждаше безпомощен пред вихъра на атаките на "небесносините".

След подновяването на играта, в 50-ата минута, Раян Шерки изведе Семеньо зад защитата на гостите, а ганаецът хладнокръвно покачи на 3:0, оставяйки Мамардашвили безпомощен.

Само седем минути по-късно Нико О'Райли демонстрира отличен поглед върху играта, като вместо да завърши сам, подаде на Холанд, който оформи своя хеттрик и фиксира крайното 4:0.

Този впечатляващ успех изпрати Манчестър Сити уверено напред в турнира, докато Ливърпул ще трябва да преосмисли стратегията си след тежкото поражение.


Поставете оценка:
Оценка 4.8 от 6 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Фъкан ингилиз

    1 0 Отговор
    Карабах за лифърпуло

    18:07 04.04.2026

  • 2 МърсиСайд

    4 0 Отговор
    холандец треньор, е няма такъв резил ...........

    23:48 04.04.2026

  • 3 Артилерист

    3 0 Отговор
    Слот будалкаше аудиторията, че са още в два турнира-този и за Шампионската лига. Сега му остава само да се изтъпани, че ще печели купата на европейски шампион. За пореден път ще кажа-Слот спечели шампионската титла с отбора и футболния му манталитет, наследени от Клоп. Това което направи Слот за Ливърпул е да го превърне в средняк, който е мъчително да се гледа...

    05:32 05.04.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове