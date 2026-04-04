Байерн Мюнхен с драматичен обрат срещу Фрайбург: Победа с два гола в добавеното време

Байерн Мюнхен демонстрира характер и класа, като обърна Фрайбург от 0:2 до 3:2 насред стадиона на домакините в среща от 28-ия кръг на Бундеслигата. Мачът ще остане в историята с невероятния обрат, постигнат от баварците буквално в последните секунди на двубоя.

В 46-ата минута Йоан Манзамби се разписа след прецизен пас от Максимилиан Егещайн, а в 71-ата Лукас Хьолер удвои преднината на своя тим, хвърляйки феновете в екстаз.

Въпреки трудната ситуация, Байерн не се предаде. В 81-ата минута Том Бишоф върна надеждите на гостите, след като намали резултата на 1:2 с точен удар след асистенция на Ленарт Карл.

Драмата тепърва започваше – в 93-ата минута Бишоф отново бе на точното място и изравни резултата, този път след подаване от Майкъл Олисе.

Кулминацията настъпи в 99-ата минута, когато Ленарт Карл се превърна в герой за Байерн, реализирайки победния гол след майсторска асистенция на Алфонсо Дейвис.

Така баварците си осигуриха ценни три точки и затвърдиха лидерската си позиция в класирането с актив от 73 точки. Фрайбург остава на осмо място с 37 пункта.