Григор Димитров с втора загуба в Ним

4 Април, 2026 18:51 1 332 13

Сервисът го предаде в ключови моменти

Григор Димитров с втора загуба в Ним - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров

Григор Димитров преживя истински кошмар на корта в Ним, след като загуби от руснака Карен Хачанов в демонстративния турнир UTS. Българският ас не успя да намери верния ритъм на началния си удар и това се оказа решаващо за крайния резултат – 10:15, 10:17, 11:16 в полза на Хачанов.

Още от първите минути на срещата стана ясно, че сервисът на Димитров не работи по обичайния начин. Въпреки че на няколко пъти повеждаше с три точки аванс, серия от непредизвикани грешки и неуспешно използване на бонус картите в специфичния формат на турнира обърнаха развоя на мача. Всеки път, когато напрежението се покачваше, Хачанов умело използваше жокера за тройна стойност на точките, а Григор допускаше фатални грешки именно на сервис.

Този неочакван срив в играта на първата ни ракета го изпрати на дъното на класирането в надпреварата – едно от най-слабите му представяния през 2026 година.

Следващата спирка за Григор е престижният турнир в Монте Карло, където го очаква труден сблъсък с аржентинеца Томас Мартин Ечевери.


Подобни новини


