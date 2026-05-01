Ива Ерминова сребърна медалистка на престижен турнир по скокове във вода в Норвегия

1 Май, 2026 08:52 503 1

Само няколко точки я разделиха от върха

Снимка: facebook
Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Българската надежда в скоковете във вода – Ива Ерминова – блесна с изключително представяне на международния турнир в Берген, Норвегия. Младата състезателка завоюва сребърен медал в дисциплината еднометров трамплин, като впечатли журито и публиката със своята техника и увереност.

Ерминова събра внушителните 343,90 точки, което ѝ осигури второто място в крайното класиране.

Само няколко точки я разделиха от върха, където се нареди представителката на Франция – Амели Бейо, която триумфира с резултат от 358,20 точки.

Бронзовото отличие отиде при шведката Зои Люндин, която приключи състезанието с 330,90 точки.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Фан

    2 0 Отговор
    Страхотно постижение!
    Поздравления за момичето и треньора!
    Здраве и много бъдещи успехи

    09:22 01.05.2026

