Новини
Спорт »
Бг футбол »
Ботев Пловдив с впечатляваща победа над Спартак Варна

4 Април, 2026 19:05 1 012 3

С успеха "канарчетата" се изкачиха на осмата позиция във временното класиране

Ботев Пловдив с впечатляваща победа над Спартак Варна - 1
Кадър: Diema Sport
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Домакините от Ботев Пловдив разгромиха Спартак Варна с категоричното 5:0 в двубой от 28-ия кръг на Първа лига. Жълто-черните демонстрираха класа и офанзивна мощ, като не оставиха никакви шансове на гостите от морската столица.

Още в 12-ата минута пловдивчани дадоха тон на головото шоу – Енок Кватенг откри резултата след прецизен пас от капитана Тодор Неделев.

Само шест минути по-късно Самуел Калу удвои аванса на „канарчетата“, а малко преди почивката гостите останаха с човек по-малко, след като Максим Ковальов получи директен червен картон.

В добавеното време на първата част Неделев покачи на 3:0, с което на практика реши изхода на срещата още преди почивката.

След подновяването на играта Ботев не намали темпото – в 53-ата минута Калу реализира второто си попадение в мача, този път след асистенция на Закария Тиндано.

Крайното 5:0 оформи Франклин Маскоти в 72-ата минута, с което сложи точка на спора.

След този убедителен успех Ботев Пловдив се изкачи на осмата позиция във временното класиране с актив от 36 точки, докато Спартак Варна остава на 13-о място с 23 точки.


Поставете оценка:
Оценка 1 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Фейк - либераст

    2 2 Отговор
    "Българчетата" от "Ботев" Пловдив знаят всички стихотворения на Христо Ботев наизуст и преди и след тренировка или мач ги рецитират като молитви.
    С Отлични спомени за древния пловдивски боен вик: ЧИКО - ТУМБИ -ГОООЛ!

    20:16 04.04.2026

  • 2 Бре !

    1 2 Отговор
    Много цЪрни тия канарчета бре!

    Коментиран от #3

    22:28 04.04.2026

  • 3 Хахахаха😂😂😂😂

    1 1 Отговор

    До коментар #2 от "Бре !":

    Най много църни има в Подуене и при буферите!

    02:48 05.04.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове