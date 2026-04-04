Ботев Пловдив с впечатляваща победа над Спартак Варна

Домакините от Ботев Пловдив разгромиха Спартак Варна с категоричното 5:0 в двубой от 28-ия кръг на Първа лига. Жълто-черните демонстрираха класа и офанзивна мощ, като не оставиха никакви шансове на гостите от морската столица.

Още в 12-ата минута пловдивчани дадоха тон на головото шоу – Енок Кватенг откри резултата след прецизен пас от капитана Тодор Неделев.

Само шест минути по-късно Самуел Калу удвои аванса на „канарчетата“, а малко преди почивката гостите останаха с човек по-малко, след като Максим Ковальов получи директен червен картон.

В добавеното време на първата част Неделев покачи на 3:0, с което на практика реши изхода на срещата още преди почивката.

След подновяването на играта Ботев не намали темпото – в 53-ата минута Калу реализира второто си попадение в мача, този път след асистенция на Закария Тиндано.

Крайното 5:0 оформи Франклин Маскоти в 72-ата минута, с което сложи точка на спора.

След този убедителен успех Ботев Пловдив се изкачи на осмата позиция във временното класиране с актив от 36 точки, докато Спартак Варна остава на 13-о място с 23 точки.