Новини
Спорт »
Световен футбол »
Шаби Алонсо пред дилема: Челси чака отговора на испанския стратег

Шаби Алонсо пред дилема: Челси чака отговора на испанския стратег

16 Май, 2026 08:51 870 1

  • челси-
  • висшата лига-
  • шаби алонсо-
  • лондон-
  • футбол-
  • англия

Лондонският клуб търси ново начало

Шаби Алонсо пред дилема: Челси чака отговора на испанския стратег - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Ръководството на Челси е решено да обърне нова страница и да върне отбора на върха във Висшата лига. В центъра на вниманието се оказа испанският специалист Шаби Алонсо, който е сочен за фаворит да поеме "сините" от Лондон. Според информация на агенция АНСА, клубът вече е отправил официално предложение към Алонсо, но преговорите далеч не са приключили.

Шаби Алонсо, който изведе Байер Леверкузен до историческа титла в Бундеслигата през 2024 година, не бърза да даде окончателен отговор. Той настоява за конкретни гаранции относно бъдещето на спортния проект на Челси. След като бе освободен от Реал Мадрид само седем месеца след назначението си, въпреки тригодишния договор, Алонсо е решен да избегне подобни разочарования. Той иска сигурност, че ще получи необходимото време и ресурси, за да изгради конкурентен състав.

Въпреки че Алонсо е начело в списъка на Челси, клубът разглежда и други варианти. Сред потенциалните кандидати се открояват имената на Андони Ираола от Борнемут и Марко Силва от Фулъм. Лондонският гранд е изправен пред трудна задача – да избере треньор, който да върне отбора в битката за трофеи, след като през този сезон "сините" останаха извън местата, даващи право на участие в Шампионската лига.

Като футболист, Шаби Алонсо е печелил титли с Ливърпул, Реал Мадрид и Байерн Мюнхен. Като треньор, той вече доказа класата си, извеждайки Байер Леверкузен до върха в Германия и до финал в Лига Европа, макар и загубен от Аталанта. Този впечатляващ опит го прави изключително желан отборен лидер за Челси.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ОТИВАЙ В

    2 0 Отговор
    ЛИВЪРПУЛ,ЗАРЕЖИ ЧЕЛСИ.

    09:50 16.05.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове