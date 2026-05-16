Шаби Алонсо пред дилема: Челси чака отговора на испанския стратег

Ръководството на Челси е решено да обърне нова страница и да върне отбора на върха във Висшата лига. В центъра на вниманието се оказа испанският специалист Шаби Алонсо, който е сочен за фаворит да поеме "сините" от Лондон. Според информация на агенция АНСА, клубът вече е отправил официално предложение към Алонсо, но преговорите далеч не са приключили.

Шаби Алонсо, който изведе Байер Леверкузен до историческа титла в Бундеслигата през 2024 година, не бърза да даде окончателен отговор. Той настоява за конкретни гаранции относно бъдещето на спортния проект на Челси. След като бе освободен от Реал Мадрид само седем месеца след назначението си, въпреки тригодишния договор, Алонсо е решен да избегне подобни разочарования. Той иска сигурност, че ще получи необходимото време и ресурси, за да изгради конкурентен състав.

Въпреки че Алонсо е начело в списъка на Челси, клубът разглежда и други варианти. Сред потенциалните кандидати се открояват имената на Андони Ираола от Борнемут и Марко Силва от Фулъм. Лондонският гранд е изправен пред трудна задача – да избере треньор, който да върне отбора в битката за трофеи, след като през този сезон "сините" останаха извън местата, даващи право на участие в Шампионската лига.

Като футболист, Шаби Алонсо е печелил титли с Ливърпул, Реал Мадрид и Байерн Мюнхен. Като треньор, той вече доказа класата си, извеждайки Байер Леверкузен до върха в Германия и до финал в Лига Европа, макар и загубен от Аталанта. Този впечатляващ опит го прави изключително желан отборен лидер за Челси.