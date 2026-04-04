България U16 с победа на старта на "Турнира за развитие на УЕФА"

4 Април, 2026 22:31 1 117 1

Националите се наложиха над състава на Косово

Снимка: YouTube
Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Националният отбор на България до 16 години стартира по отличен начин участието си в Турнира за развитие на УЕФА, след като се наложи с 1:0 над състава на Косово в първия си двубой.

Селекцията, водена от Светослав Петров, демонстрира стабилна игра и дисциплина през целия мач, като заслужено стигна до успеха. Единственото попадение в срещата реализира Петър Петров в 86-ата минута.

Българският тим показа характер и търпение, като до последно търсеше победния гол и бе възнаграден в заключителните минути на срещата.

Следващото предизвикателство пред младите национали е двубой срещу Грузия U16. Мачът ще се играе на 6 април от 15:00 ч. на терените на efbet Национална футболна база.

Срещата ще бъде излъчена на живо в официалния YouTube канал на Българския футболен съюз.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

  • 1 Разбирач

    1 1 Отговор
    Е браво, бихме Косово. Гонзо няма ли да ги прати в Океания малко и те да придобият самочувствие?

    23:24 04.04.2026

