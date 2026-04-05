Български волейболни таланти блестят в колежанското първенство на САЩ

Двама от най-обещаващите млади волейболисти на България – Кристиан Титрийски и Александър Къндев – продължават да впечатляват с изключителните си изяви в престижната NCAA лига в Съединените щати. Техните последни мачове се превърнаха в истински спектакъл, като и двамата записаха по 19 точки за своите университетски отбори.

В оспорван двубой, изпълнен с драматични обрати, отборът на Хавай, воден от 20-годишния диагонал Кристиан Титрийски, извоюва трудна победа с 3:2 гейма (25:22, 19:25, 23:25, 25:23, 18:16) при гостуването си на Ървайн. Българският национал бе безапелационен лидер на терена, като реализира 19 точки, включително 2 аса и 1 блокада, и изигра ключова роля за успеха на своя тим.

Паралелно с него, Александър Къндев също демонстрира класа и хладнокръвие в решаващи моменти. Волейболистът на Лонг Бийч се отличи с 19 точки (3 аса, 4 блокади) при победата на своя отбор с 3:1 (23:25, 29:27, 25:21, 25:20) като гост на Сан Диего.

С този успех Лонг Бийч затвърди отличното си представяне през сезона, записвайки 17 победи и само 4 поражения.

Тимът на Титрийски – Хавай – също се радва на впечатляващ баланс от 22 успеха и 3 загуби.