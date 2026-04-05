Български волейболни таланти блестят в колежанското първенство на САЩ

5 Април, 2026 09:08 979 3

Кристиан Титрийски и Александър Къндев продължават да впечатляват с изключителните си изяви в престижната NCAA лига

Снимка: БГНЕС
Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Двама от най-обещаващите млади волейболисти на България – Кристиан Титрийски и Александър Къндев – продължават да впечатляват с изключителните си изяви в престижната NCAA лига в Съединените щати. Техните последни мачове се превърнаха в истински спектакъл, като и двамата записаха по 19 точки за своите университетски отбори.

В оспорван двубой, изпълнен с драматични обрати, отборът на Хавай, воден от 20-годишния диагонал Кристиан Титрийски, извоюва трудна победа с 3:2 гейма (25:22, 19:25, 23:25, 25:23, 18:16) при гостуването си на Ървайн. Българският национал бе безапелационен лидер на терена, като реализира 19 точки, включително 2 аса и 1 блокада, и изигра ключова роля за успеха на своя тим.

Паралелно с него, Александър Къндев също демонстрира класа и хладнокръвие в решаващи моменти. Волейболистът на Лонг Бийч се отличи с 19 точки (3 аса, 4 блокади) при победата на своя отбор с 3:1 (23:25, 29:27, 25:21, 25:20) като гост на Сан Диего.

С този успех Лонг Бийч затвърди отличното си представяне през сезона, записвайки 17 победи и само 4 поражения.

Тимът на Титрийски – Хавай – също се радва на впечатляващ баланс от 22 успеха и 3 загуби.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ами мога да кажа само

    0 3 Отговор
    Слава Украйна Героем Слава

    09:10 05.04.2026

  • 2 Питане

    0 3 Отговор
    Какво търсят в САЩ ???
    Превъзнасяме Русия, умилително я наричаме "Матушка", те са големия ни брат, там е раят на най-съвършеното общество, а те - отишли в упадъка на обществата

    09:22 05.04.2026

  • 3 Блясък на фалшивото

    1 3 Отговор
    Какво пропадане на 20години да учиш в гимназия/колеж. Това им е образованието скачане и мускули, знанията и уменията на заден план.

    09:28 05.04.2026

