Новини
Спорт »
Световен футбол »
Борусия Дортмунд победи Щутгарт с два късни гола

4 Април, 2026 21:53 847 0

  • борусия дортмунд -
  • щутгарт-
  • бундеслига-
  • футбол-
  • германия

Попаденията бяха отбелязани в добавеното време

Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

В мач от 28-ия кръг на германското първенство, Борусия Дортмунд успя да изтръгне ценна победа с 2:0 срещу Щутгарт на техния стадион „MHPArena“.

Драматизмът в срещата достигна своя връх в последните секунди, когато Карим Адейеми се превърна в герой за гостите. В добавеното време на втората част, точно в четвъртата минута, младият нападател реализира решаващия гол, който разтърси трибуните.

Само две минути след това Юлиан Бранд затвърди успеха на Борусия с финален щрих, подпомогнат от прецизното подаване на Фабио Силва.

С този успех „жълто-черните“ се изкачиха на второто място в класирането с актив от 64 точки, докато домакините от Щутгарт остават на четвърта позиция с 53 пункта.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове