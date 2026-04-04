Борусия Дортмунд победи Щутгарт с два късни гола

В мач от 28-ия кръг на германското първенство, Борусия Дортмунд успя да изтръгне ценна победа с 2:0 срещу Щутгарт на техния стадион „MHPArena“.

Драматизмът в срещата достигна своя връх в последните секунди, когато Карим Адейеми се превърна в герой за гостите. В добавеното време на втората част, точно в четвъртата минута, младият нападател реализира решаващия гол, който разтърси трибуните.

Само две минути след това Юлиан Бранд затвърди успеха на Борусия с финален щрих, подпомогнат от прецизното подаване на Фабио Силва.

С този успех „жълто-черните“ се изкачиха на второто място в класирането с актив от 64 точки, докато домакините от Щутгарт остават на четвърта позиция с 53 пункта.