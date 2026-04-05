Марин Петков с асистенция при равенство между Ал Таавун и Ал Хилал

Българският национал Марин Петков се отличи с ключова асистенция за Ал Таавун при зрелищното 2:2 срещу фаворита Ал Хилал в двубой от 27-ия кръг на шампионата на саудитската Про Лига. Петков, който изигра пълни 90 минути като ляв уинг-бек в защитната схема с петима бранители, демонстрира отлична форма и борбеност по фланга.

Срещата започна с превес за гостите от Ал Хилал, които откриха резултата в 43-ата минута чрез Мохамед Мейте, след като Рубен Невеш подаде прецизно.

След почивката обаче Ал Таавун се преобрази и наложи натиск. Българинът Марин Петков се превърна в архитект на първия гол за своя тим, когато в 55-ата минута асистира на Андрей Жирото, който изравни резултата. Само 12 минути по-късно Жирото отново се разписа, този път след бърза контраатака, и обърна мача в полза на домакините. Въпреки това, Ал Хилал не се предаде и в 77-ата минута Маркос Леонардо възстанови равенството, с което двата отбора си поделиха точките след истинска футболна битка.

След този резултат Ал Таавун заема пето място във временното класиране с 46 точки, докато Ал Хилал остава на втора позиция с 65 пункта.