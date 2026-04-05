Марин Петков с асистенция при равенство между Ал Таавун и Ал Хилал

5 Април, 2026 10:35 789 3

Националът изитра пълни 90 минути

Марин Петков с асистенция при равенство между Ал Таавун и Ал Хилал
Снимка: БГНЕС
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Българският национал Марин Петков се отличи с ключова асистенция за Ал Таавун при зрелищното 2:2 срещу фаворита Ал Хилал в двубой от 27-ия кръг на шампионата на саудитската Про Лига. Петков, който изигра пълни 90 минути като ляв уинг-бек в защитната схема с петима бранители, демонстрира отлична форма и борбеност по фланга.

Срещата започна с превес за гостите от Ал Хилал, които откриха резултата в 43-ата минута чрез Мохамед Мейте, след като Рубен Невеш подаде прецизно.

След почивката обаче Ал Таавун се преобрази и наложи натиск. Българинът Марин Петков се превърна в архитект на първия гол за своя тим, когато в 55-ата минута асистира на Андрей Жирото, който изравни резултата. Само 12 минути по-късно Жирото отново се разписа, този път след бърза контраатака, и обърна мача в полза на домакините. Въпреки това, Ал Хилал не се предаде и в 77-ата минута Маркос Леонардо възстанови равенството, с което двата отбора си поделиха точките след истинска футболна битка.

След този резултат Ал Таавун заема пето място във временното класиране с 46 точки, докато Ал Хилал остава на втора позиция с 65 пункта.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ужасен ужас

    2 1 Отговор
    Топ новина. Да не забравите да пишете, когато направи пас.

    12:05 05.04.2026

  • 2 Рен

    1 1 Отговор
    Звездите на синия kaтyн все такива

    12:39 05.04.2026

  • 3 Хер Флик от Гестапо

    0 0 Отговор
    Кое е повече 46 точки, или 65 пункта?

    14:48 05.04.2026

