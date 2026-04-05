Джесика Пегула на крачка от нов триумф в Чарлстън

5 Април, 2026 16:19 698 1

Очаква я финал срещу Юлия Стародубцева

Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Американската тенис звезда Джесика Пегула продължава победния си поход на клей кортовете в Чарлстън, където ще се опита да защити титлата си от миналата година. Вълнуващият турнир от сериите WTA 500, с внушителен награден фонд от 2,3 милиона долара, се превърна в арена на драматични обрати и впечатляващи двубои. Пегула, която оглавява схемата, демонстрира характер и издръжливост в полуфиналния сблъсък срещу сънародничката си Ива Йович, поставена под номер 4.

След оспорвана битка, продължила два часа и 35 минути, шампионката надделя с резултат 6:4, 5:7, 6:3. В решителния трети сет Пегула изоставаше с 0:2, но с хладнокръвие и борбен дух обърна развоя до 4:2, а с още един пробив в деветия гейм сложи точка на срещата при третия си мачбол. Така американката се доближи до втора титла за сезона, след като през февруари триумфира и в Дубай.

На финала в Чарлстън Пегула ще се изправи срещу сензацията на турнира – 26-годишната Юлия Стародубцева от Украйна. Дебютантката на подобен етап в турнир от WTA се справи категорично с бившата шампионка и пета в схемата Мадисън Кийс, побеждавайки я с 6:1, 6:4.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Евгени от Алфапласт

    1 0 Отговор
    Мач-кай, Гри-шу!🤣

    16:23 05.04.2026

