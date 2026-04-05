Джесика Пегула на крачка от нов триумф в Чарлстън

Американската тенис звезда Джесика Пегула продължава победния си поход на клей кортовете в Чарлстън, където ще се опита да защити титлата си от миналата година. Вълнуващият турнир от сериите WTA 500, с внушителен награден фонд от 2,3 милиона долара, се превърна в арена на драматични обрати и впечатляващи двубои. Пегула, която оглавява схемата, демонстрира характер и издръжливост в полуфиналния сблъсък срещу сънародничката си Ива Йович, поставена под номер 4.

След оспорвана битка, продължила два часа и 35 минути, шампионката надделя с резултат 6:4, 5:7, 6:3. В решителния трети сет Пегула изоставаше с 0:2, но с хладнокръвие и борбен дух обърна развоя до 4:2, а с още един пробив в деветия гейм сложи точка на срещата при третия си мачбол. Така американката се доближи до втора титла за сезона, след като през февруари триумфира и в Дубай.

На финала в Чарлстън Пегула ще се изправи срещу сензацията на турнира – 26-годишната Юлия Стародубцева от Украйна. Дебютантката на подобен етап в турнир от WTA се справи категорично с бившата шампионка и пета в схемата Мадисън Кийс, побеждавайки я с 6:1, 6:4.