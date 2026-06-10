Луис Хамилтън проговори за връзката си с Ким Кардашиян

Луис Хамилтън се радва, че има подкрепата на любимата си Ким Кардашиян. 41-годишният автомобилен състезател и 45-годишната риалити звезда са заедно от началото на годината, пише teenproblem.net.

А в неделя Ким присъства на Гран при на Монако, за да подкрепя своя любим. И явно той е благодарен за това. Луис завърши на второ място в състезанието.

На подиума той изпрати въздушна целувка на Кардашиян.

"Да, невероятно е, че тя дойде този уикенд и че имам нейната подкрепа. На моите приятели (като цяло). Беше невероятно участие като цяло. Не знам какво друго да кажа. Невероятно е да имаш добри хора около теб, които те подкрепят. И тя прави това за мен всеки ден", коментира състезателят, предават от "Mirror" и "Female First".

Ким е била там в компанията на сестра си Клои Кардашян.

За връзката между риалити звездата и Хамилтън се разбра през януари 2026 г. Тогава двамата бяха забелязани на романтичен уикенд в Оксфордшир. А през февруари присъстваха заедно на "Супербоул".

Звездите вече са се показвали заедно и на публикации в Instagram.