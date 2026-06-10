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Луис Хамилтън проговори за връзката си с Ким Кардашиян

Луис Хамилтън проговори за връзката си с Ким Кардашиян

10 Юни, 2026 07:13 980 6

  • луис хамилтън-
  • ким кардашиян-
  • връзка

Състезателят се радва, че има подкрепата на любимата си

Луис Хамилтън проговори за връзката си с Ким Кардашиян - 1
Снимка: БГНЕС
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Луис Хамилтън се радва, че има подкрепата на любимата си Ким Кардашиян. 41-годишният автомобилен състезател и 45-годишната риалити звезда са заедно от началото на годината, пише teenproblem.net.

А в неделя Ким присъства на Гран при на Монако, за да подкрепя своя любим. И явно той е благодарен за това. Луис завърши на второ място в състезанието.

На подиума той изпрати въздушна целувка на Кардашиян.

"Да, невероятно е, че тя дойде този уикенд и че имам нейната подкрепа. На моите приятели (като цяло). Беше невероятно участие като цяло. Не знам какво друго да кажа. Невероятно е да имаш добри хора около теб, които те подкрепят. И тя прави това за мен всеки ден", коментира състезателят, предават от "Mirror" и "Female First".

Ким е била там в компанията на сестра си Клои Кардашян.

За връзката между риалити звездата и Хамилтън се разбра през януари 2026 г. Тогава двамата бяха забелязани на романтичен уикенд в Оксфордшир. А през февруари присъстваха заедно на "Супербоул".

Звездите вече са се показвали заедно и на публикации в Instagram.



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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 3 Aлфа Вълкът

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    Тия са такъв маркетингов продукт, тя к-ва, той п-ст, че не зная кой се им се връзва въобще.

    07:47 10.06.2026

  • 4 Трошо

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    Пердашян е н1.

    07:48 10.06.2026

  • 5 Рахман

    1 0 Отговор
    Само лигавщини. Ако състезанието беше в Армения или в Таджикистан тая Кардашян нямаше да стъпи на летището, ама нали е в Монако, лукс, глезотии, КУРТИЗАНКАТА първа е там. Тая не си знае километража от хилядите мъже, които са я чукали.

    08:33 10.06.2026

  • 6 глоги

    0 0 Отговор
    Ким е била там в компанията на сестра си Клои КардашИян.

    08:43 10.06.2026