Новини
Спорт »
Волейбол »
ЦСКА обърна Левски и изравни полуфиналната серия

5 Април, 2026 21:53 1 277 2

  • цска -
  • обрат -
  • левски -
  • софия -
  • волейбол

"Червените" триумфираха с 3:2 гейма

Снимка: БГНЕС
Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

ЦСКА изкова ценен обрат срещу вечния си съперник Левски София и триумфира с 3:2 гейма (25:23, 13:25, 26:28, 25:23, 15:13) във втория полуфинален сблъсък от мъжкото волейболно първенство. Така "червените" не само взеха реванш за тежката загуба по-рано през седмицата, но и прекъснаха черната си серия от 13 поредни поражения срещу "сините" в шампионата. Серията вече е изравнена – 1:1 победи, а битката за място на финала се разгаря с пълна сила.

Домакините стартираха уверено в първия гейм, като поведоха с 11:7 и 18:13. Въпреки че Левски успя да намали разликата, ЦСКА удържа напрежението и затвори частта с 25:23.

Във втората част "сините" демонстрираха категорично превъзходство. Волейболистите на Николай Желязков доминираха на терена и не оставиха шанс на съперника – 25:13.

Третият гейм се превърна в истински спектакъл. Левски навакса пасив от 22:24 и след драматични разигравания измъкна победата с 28:26, повеждайки с 2:1 гейма.

ЦСКА обаче не се предаде. В четвъртата част момчетата на Александър Попов отново взеха инициативата, изградиха солиден аванс и въпреки опитите на Левски да се върне в играта, изравниха резултата след 25:23.

Тайбрекът бе истинска нервна въртележка. Левски стартира по-добре, но ЦСКА бързо навакса и дори поведе при 9:7. "Сините" не се предадоха и изравниха при 12:12, но в решителните моменти Николай Пенчев показа класа в атака и донесе победата на "червените" с 15:13.

Мохамед Рей Бейк бе най-резултатен за ЦСКА със 17 точки, а Спас Байрев добави още 8. За Левски Юлиан Вайзиг реализира 16 точки, а опитният Тодор Скримов приключи с 13.

След този емоционален сблъсък, полуфиналната серия се мести в зала "Левски София", където на 8 април двата тима ще премерят сили в трети мач. Четвъртият двубой е насрочен за 14 април, когато ЦСКА ще бъде домакин.


Поставете оценка:
Оценка 4.4 от 5 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Артилерист

    5 2 Отговор
    Сигурен съм, че левскарите повече ги боли от загубата, защото те живеят със самочувствието, че са непобедими (спомням си колко "мъжествена" и "горда" беше бандата им, която събличаше пред камерите на телевизията треньора Петев, който току що беше дал дума да поеме Левски)...

    22:20 05.04.2026

  • 2 Обръщалки

    3 3 Отговор
    Че то който не е искал той не ги е обърнал

    22:52 05.04.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове