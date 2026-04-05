ЦСКА обърна Левски и изравни полуфиналната серия

ЦСКА изкова ценен обрат срещу вечния си съперник Левски София и триумфира с 3:2 гейма (25:23, 13:25, 26:28, 25:23, 15:13) във втория полуфинален сблъсък от мъжкото волейболно първенство. Така "червените" не само взеха реванш за тежката загуба по-рано през седмицата, но и прекъснаха черната си серия от 13 поредни поражения срещу "сините" в шампионата. Серията вече е изравнена – 1:1 победи, а битката за място на финала се разгаря с пълна сила.

Домакините стартираха уверено в първия гейм, като поведоха с 11:7 и 18:13. Въпреки че Левски успя да намали разликата, ЦСКА удържа напрежението и затвори частта с 25:23.

Във втората част "сините" демонстрираха категорично превъзходство. Волейболистите на Николай Желязков доминираха на терена и не оставиха шанс на съперника – 25:13.

Третият гейм се превърна в истински спектакъл. Левски навакса пасив от 22:24 и след драматични разигравания измъкна победата с 28:26, повеждайки с 2:1 гейма.

ЦСКА обаче не се предаде. В четвъртата част момчетата на Александър Попов отново взеха инициативата, изградиха солиден аванс и въпреки опитите на Левски да се върне в играта, изравниха резултата след 25:23.

Тайбрекът бе истинска нервна въртележка. Левски стартира по-добре, но ЦСКА бързо навакса и дори поведе при 9:7. "Сините" не се предадоха и изравниха при 12:12, но в решителните моменти Николай Пенчев показа класа в атака и донесе победата на "червените" с 15:13.

Мохамед Рей Бейк бе най-резултатен за ЦСКА със 17 точки, а Спас Байрев добави още 8. За Левски Юлиан Вайзиг реализира 16 точки, а опитният Тодор Скримов приключи с 13.

След този емоционален сблъсък, полуфиналната серия се мести в зала "Левски София", където на 8 април двата тима ще премерят сили в трети мач. Четвъртият двубой е насрочен за 14 април, когато ЦСКА ще бъде домакин.